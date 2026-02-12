Skolkurator
2026-02-12
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Elevhälsan i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar barns och elevers lärande, hälsa och utveckling mot utbildningens mål. Vårt arbete omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. På skolorna finns det tillgång till kurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare. Vidare finns specialpedagog och psykolog för att trygga samarbetet mellan skola och socialtjänst för särskilt utsatta barn.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Skolkurator är en del av elevhälsoteamet på olika skolor och bidrar med psykosocial kompetens i det främjande,förebyggande och åtgärdande arbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolkuratorn bidrar med kunskap om elevers hälsa, lärande och utveckling för att stödja elevers utveckling mot målen. Detta sker exempelvis genom att utreda elevers psykosociala situation för att bedöma behov av stöd och komma med förslag på åtgärder. Vidare ansvarar de för att utreda elevens sociala situation för elever som en del av skolans utredning kring rätt till anpassad skola.
Som skolkurator i Motala kommun förväntas du:
Bidra med psykosocial kompetens i det pedagogiska arbetet så att alla elever ges möjlighet att utvecklas mot kunskapsmålen.
Delta i skolans systematiska kvalitetsarbete genom att bidra med insatser i socialt och psykosocialt arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Kurator ingår i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete på samtliga nivåer.
Bidra med kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers lärande, utveckling och hälsa i samverkan med elever, vårdnadshavare och personal.
Ge handledning och konsultation inom kompetensområdet till pedagogisk personal
Kartlägga och analysera elevernas och skolans behov, föreslå och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser och utvärdera och utveckla dessa. I detta har man även ett arbete där man uppmärksammar elever som far illa, är socialt utsatta eller utsatta på andra sätt som visar tecken på psykisk ohälsa.
Genomföra samtal med enskilda elever relaterade till skolsituationen och bidra med kunskaper om samhällets stödsystem. Det kan även vara att genomföra kris-, motivations-, utredande- och rådgivande samtal.
På rektors uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat inför beslut om särskilt stöd, inför beslut om mottagande i anpassad skola samt vid frånvaroutredningar.
Medverka vid interna och externa möten kopplade till elevhälsans arbete samt vara den som samordnar sådana möten. I den samordnande rollen krävs kunskap om externa enheter, deras typer av insatser men också att kunna skaffa och behålla goda relationer med dessa parter.
Tjänsten är placerad på flera av våra låg- och mellanstadieskolor. Resor i tjänsten förekommer.
Tjänsten tillsätts förutsatt att erfordliga beslut fattas.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Du har socionomutbildning
* Du har B-körkort med egen bil för att kunna ta dig runt. Det finns möjlighet till bilavtal.
* Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* Erfarenhet av kurativt arbete med målgruppen barn och ungdomar är meriterande
* Det är meriterande med påbyggnad som hälso- sjukvårdskurator
Personliga kompetenser:
* Du är trygg i dig själv, står upp för dina åsikter och har mod att säga ifrån vid behov. Du har förmågan att skilja på sak och person och kan känna dig säker även i osäkra sammanhang.
* Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och underhålla relationer.
* Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
