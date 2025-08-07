Skolkoordinator med IT- och lokalansvar
2025-08-07
Det här är Klara Teoretiska Gymnasium
Klara teoretiska gymnasium i Sundsvall startade 2007 och erbjuder tre högskoleförberedande program, EK, NA och SA. Vi har i dagsläget 288 elever samt 22 medarbetare på skolan. Förutom våra pedagoger har vi följande roller på skolan: rektor, biträdande rektor, studie- och yrkesvägledare, administratör, specialpedagog, skolsköterska och skolkurator.
Vi har personal som är stolta och engagerade. Vi lägger stor vikt vid att alla ska känna sig delaktiga och har en god förståelse för sitt uppdrag. Som en FN-certifierad skola och en skola med en stark internationell prägel, utvecklar vi hela tiden nya utbyten och arbetssätt för att ge våra elever de verktyg de behöver för att utvecklas och vara med och bidra till en bättre och mer hållbar värld.
Det här söker vi
Vi söker en vikarie som del i vår skoladministration. I rollen ingår bl.a. IT- och lokalansvar samt samordning av vissa av skolans aktiviteter. Du sitter i receptionen på skolan vilket innebär att du har daglig kontakt med elever, personal, vårdnadshavare och externa aktörer. En viktig egenskap hos dig är hög social förmåga, att du är kommunikativ och lyhörd och har lätt för att skapa kontakt med andra.
Vi söker dig som är organiserad, noggrann och strukturerad. Du är prestigelös, trivs med att ta ansvar och har erfarenhet av en koordinerande roll. Vi söker också dig som ser vad som behöver göras och kan ta egna initiativ.
Eftersom tjänsten innebär samverkan i många olika former, behöver du vara en självgående person som gillar att ge service och har en god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du behöver ha en hög digital kompetens och det är önskvärt att du tidigare jobbat inom skola.
Det här erbjuder vi dig
Du kommer vara en del av en verksamhet med stora möjligheter till utveckling och inflytande. Vi är en arbetsplats där du skall känna samhörighet, arbetsglädje och stolthet. Vi brinner för skolutveckling och för att vi skall lyckas tillsammans med våra elever. Hos oss får du en arbetsplats med stort engagemang och fokus på delaktighet och gemensamt ansvar för varje individ. Tillsammans är ledordet där ledning, administration, elevhälsa och pedagogisk personal jobbar aktivt tillsammans.
På Klara Teoretiska Gymnasium har vi självklart kollektivavtal och de förmåner och försäkringar som medföljer. Detta innefattar bland annat tjänstepension och pensionsrådgivning och utöver det har vi ett generöst friskvårdsbidrag, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling via vår förmånswebb. Vidare blir du en del av norra Europas största utbildningskoncern där möjligheterna är stora för såväl personlig- som yrkesmässig utveckling.
Tjänsten är ett vikariat på ca. 1 år, tillträde i oktober 2025 eller enligt överenskommelse.
Intresserad?
Om den här tjänsten låter som något för dig ansök gärna så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kring tjänsten kontakta:
Rektor Linda Fisher på telefon 070-279 00 21 eller e-post: linda.fisher@klaragymnasium.se
,
Skolans ombud för Lärarnas Riksförbund Emma Svalberg, e-post: emma.svalberg@klaragymnasium.se
