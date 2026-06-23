Skolchef
Forshaga kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Forshaga Visa alla pedagogchefsjobb i Forshaga
2026-06-23
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Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1100 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 – varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Vi är ca 350 kollegor inom barn- och utbildningsförvaltningen som arbetar inom fyra skolområden med barn och elever i åldrarna 1-16 år. Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska ha en god miljö för lärande där de känner sig trygga och ges möjlighet att nå goda resultat. Välkommen till något av våra fyra skolområden: Lärcenter, Skived, Ullerud och Grossbol.Publiceringsdatum2026-06-23Beskrivning
Vi söker en skolchef som vill leda och utveckla utbildningsverksamheten i Forshaga kommun. I rollen har du ett övergripande ansvar för kommunens förskolor och skolor och arbetar för att skapa en likvärdig utbildning av hög kvalitet där barns och elevers lärande och utveckling står i fokus.
Genom ett strategiskt, strukturerat och tillitsbaserat ledarskap leder du verksamheten mot uppsatta mål och skapar förutsättningar för goda resultat, hållbar utveckling och en långsiktigt god ekonomi.Dina arbetsuppgifter
Som skolchef ansvarar du för den strategiska ledningen och utvecklingen av kommunens förskolor och skolor. Du har en central roll i att skapa förutsättningar för hög kvalitet, goda resultat och en långsiktigt hållbar verksamhet där elevernas lärande och utveckling står i fokus.
I uppdraget ingår att:
Ha det övergripande ansvaret för verksamhetens kvalitet, resultat och ekonomi
Leda, stödja och följa upp rektorerna i deras uppdrag
Säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med skollag, nationella styrdokument och kommunala mål
Verka för en likvärdig utbildning av hög kvalitet för alla elever
Leda och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
Omsätta politiska mål och beslut till konkret verksamhetsutveckling
Analysera resultat och omvärldsförändringar, identifiera utvecklingsbehov samt leda förändrings- och förbättringsarbete för att möta framtidens krav på skolan
Med ett helhetsperspektiv och ett långsiktigt förhållningssätt skapar du förutsättningar för att resurser, kvalitet och utveckling går hand i hand. Genom samverkan och dialog med rektorer, medarbetare, politisk ledning och andra samarbetspartners bidrar du till att utveckla verksamheten och skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och elevers lärande och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och genomförd rektorsutbildning. Du har god kunskap om skolans styrdokument, lagstiftning och läroplaner samt är väl förtrogen med systematiskt kvalitetsarbete, utvecklingsarbete och samverkan. Vidare har du god förståelse för arbetsgivarfrågor och kollektivavtal, god systemvana och ser möjligheterna med digitalisering och AI som stöd för verksamhetsutveckling. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda utbildningsverksamhet, gärna som skolchef eller i en likvärdig strategisk ledarroll. Vi ser även positivt på erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation samt bred erfarenhet från olika delar av utbildningsverksamheten.
Som ledare är du trygg, strukturerad och strategisk. Du har förmåga att skapa engagemang, bygga förtroendefulla relationer och leda genom samverkan. Du ser helheter, tar ansvar för verksamhetens bästa och kombinerar ett långsiktigt perspektiv med god genomförandeförmåga. Du har gott omdöme och är trygg i att fatta beslut även i komplexa situationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Erbjudande
Hos oss får du olika förmåner som friskvårdsbidrag, möjlighet till distansarbete och friskvårdstimme. För dig som inte bor i kommunen finns goda pendlingsmöjligheter med till exempel cykelväg längs Klarälvsbanan och buss från Karlstad var 20:e minut. Vi utgår från individens bästa och arbetar för ett hållbart samhälle. Vi förbättras och utvecklas genom att lära av goda exempel. Vi har ett tillåtande klimat med respekt för varandra.
Som nyanställd inom Forshaga kommun får du 500 extrapoäng hos Forshagabostäder, vilket räcker till att få en lägenhet. Anställningsvillkor
Tillsvidaretjänst 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas.
Pga sommar och semestertider kan vi ha längre svarstider om du har frågor eller funderingar kring tjänsten.
Önskar dig en fin sommar!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forshaga Kommun
(org.nr 212000-1819)
Box 93 (visa karta
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667 22 FORSHAGA Arbetsplats
Forshaga kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Kommundirektör
Annette Borneland annette.borneland@forshaga.se 054-172024 Jobbnummer
9974058