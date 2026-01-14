Skolbibliotekarier till nystartat team
2026-01-14
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Prisbelönta Språkcentrum Mölndal arbetar för att alla barn och elever i staden ska få utveckla sin flerspråkiga kompetens. Vi tar emot nyanlända elever, ansvarar för modersmålsundervisning och studiehandledning i staden samt moderna språk på några skolor. Vi leder också utvecklingen av svenska som andraspråk och skolbibliotek. Genom vårt stöd till förskolor och skolor skapar vi förutsättningar för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande och utveckling.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bygga framtidens skolbibliotek i Mölndal? Vi startar nu en ny organisation med ett team av fem skolbibliotekarier som ska verka för ökad likvärdighet och kvalitet inom grundskola och anpassad grundskola. Satsningen är en strategisk samverkan mellan skolförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för att utveckla skolbiblioteken till pedagogiska och kulturella nav.
Som en del av detta team, där tre bibliotekarier är anställda av skolförvaltningen/Språkcentrum Mölndal, får du en nyckelroll i att utforma uppdraget på ett nytänkande och framåtblickande sätt.
Samverkan och nätverk
• Ditt arbete utgår från behov som lyfts i stadens skolbiblioteksnätverk samt ett gemensamt årshjul för teamet.
• Du fungerar som en länk mellan skolbibliotek och folkbibliotek och samarbetar med lokala skolbiblioteksansvariga.
• Teamet arbetar tillsammans för att säkerställa bibliotekariekompetens på alla våra skolor.
Du har din bas på Språkcentrum Mölndal men arbetar flexibelt mot flera skolor.
Ett pedagogiskt och innovativt uppdrag
• Tillsammans med skolornas personal arbetar du utifrån läroplanen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.
• Du planerar och genomför insatser inom läsfrämjande och medie- och informationskunnighet (MIK).
• Du ansvarar för och förvaltar cirkulationsbibliotekets resurser, inklusive klassuppsättningar och litteratur på olika språk.
• Du arbetar med både fysiska böcker och digital teknik för att använda digitala resurser på bästa sätt i uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp en ny, framåtblickande organisation och som trivs med ett innovativt tankesätt.
Vi söker dig som:
• Har en för uppdraget relevant akademisk examen, företrädesvis inom biblioteks- och informationsvetenskap.
• Har ett starkt pedagogiskt driv och ett genuint intresse för att arbeta med elever.
• Har god vana av digitala verktyg och ser möjligheter med digital teknik i uppdraget.
• Är kreativ, handlingskraftig och har en mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du är flexibel och mobil.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet som skolbibliotekarie eller barn- och ungdomsbibliotekarie.
• Erfarenhet av att hålla utbildningar eller tala inför grupper både fysiskt och digitalt.
• Erfarenhet av övergripande uppdrag och att arbeta på flera skolor.
• B-körkort, då resor inom kommunen ingår i tjänsten.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
