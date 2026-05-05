2026-05-05
Dinglegymnasiet söker en skolbibliotekarie. Dinglegymnasiet är en mindre fristående gymnasieskola som har naturbruksprogrammet med inriktningarna trädgård, häst och djurvård. Skolan erbjuder även IM-program. Huvudman för skolan är Naturbruk Väst. Tillsammans med Nuntorpsgymnasiet är vi två skolor som är tryggt förankrade i den långvariga tradition av naturbruksutbildningar som alltid präglat orterna där skolorna ligger.
ARBETSUPPGIFTER
Som skolbibliotekarie har du ansvaret att driva och utveckla vårt skolbibliotek som pedagogisk resurs med fokus på läsfrämjande, medie- och informationskunnighet samt digital kompetens. Du ska även samverka med lärare för att integrera skolbibliotekets resurser i undervisningen. I arbetsuppgifterna ingår även biblioteksadministration såsom att välja och köpa in och organisera böcker och digitala medier för att möta elevernas behov. Registrera och katalogisera nya böcker i bibliotekssystemet, rensa ur gamla och inaktuella böcker för att hålla skolbiblioteket uppdaterat samt till viss del hantera utlåning.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lämplig utbildning för tjänsten.
God pedagogisk förståelse och förmåga att lära ut.
Kompetens att undervisa i källkritik, informationssökning och digitala verktyg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en uppehållstjänst med en omfattning på 20% men kan också kombineras med våra övriga lediga tjänster om rätt kompetens finns.
Vill du bli vår nya kollega på Dinglegymnasiet? Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: sokjobb@dinglegymnasiet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Naturbruk Väst AB
(org.nr 559047-5611) Arbetsplats
Dinglegymnasiet Kontakt
Rektor
Kristin Nilsson kristin@dinglegymnasiet.se 052442800 Jobbnummer
