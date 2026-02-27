Skolbibliotekarie
2026-02-27
Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!I det kommunövergripande uppdraget kommer du att möta elever från förskoleklass till gymnasiet vid de olika skolenheterna i centralorten, samt Vistträskskolan. Målet är att skolbiblioteket ska ha en tydlig pedagogisk funktion där huvuduppgiften är att, i samverkan med pedagoger och kommunbiblioteket, bidra till att främja elevernas läsning samt stärka deras medie- och informationskunnighet. En central del av uppdraget är att skapa ett skolbibliotek för alla. Fokus för verksamheten är elevernas ökade måluppfyllelse, välbefinnande och identitetsskapande genom att integrera skolbiblioteket som en naturlig del av undervisningen.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
I rollen som skolbibliotekarie ansvarar du för att skolbiblioteket är en lärmiljö som är socialt, pedagogiskt och fysiskt tillgänglig.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Arbeta för att stärka elevernas läsengagemang och läsförmåga genom läsfrämjande och språkutvecklande arbetssätt och aktiviteter, både självständigt och i samarbete med skolans personal.
• Utveckla former för att stärka elevernas medie- och informationskunnighet samt digitala kompetens.
• Planera och genomföra undervisning samt handleda elever i både bibliotek och klassrum.
• Bidra till att skolbiblioteket är en aktiv del av skolans värdegrundsarbete och demokratiska uppdrag.
• Ansvara för inköp, mediehantering, cirkulation och bokadministration
• Hålla i boksamtal, arbeta med klasser och genomföra biblioteksraster på skolorna.
Du förväntas även delta i kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att vidareutveckla skolbiblioteksverksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har god digital kompetens och ett starkt intresse för barn- och ungdomslitteratur.
För att trivas i rollen behöver du ha ett genuint engagemang för barn och ungas lärande. Du har ambitionen att omsätta forskning och fördjupade ämneskunskaper till en välfungerande skolbibliotekspraktik.
Vi söker dig som har god förmåga att samarbeta och skapa positiva relationer med både elever och kollegor. Du skapar goda förutsättningar för lärande och uppmuntrar dialog, delaktighet och engagemang. Du tar initiativ, driver arbetet framåt och bidrar med nya idéer och perspektiv. Du ser ofta flera möjliga lösningar i olika situationer.
Krav på B-körkort.
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på 100% med tillträde enligt överenskommelse
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Utdrag ut polisens misstanke- och belastningsregister krävs.
Sista dag för ansökan 260406Ersättning
Lönen är individuell, ange löneanspråk.
Hos oss har du tillgång till förmåner såsom semesterväxling, löneväxling och möjlighet till distansarbete. Vi värnar om ett långsiktigt hållbart arbetsliv och strävar efter en god balans mellan arbete och fritid. Som anställd hos oss får du både yrkesmässig och personlig utveckling. För att läsa mer om våra förmåner klicka här Personalförmåner | Älvsbyns kommun
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Älvsbyn är Norrbottens pärla.
Älvsbyn är Norrbottens pärla.

I vår kommun får cirka 8 000 människor möjligheten att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen av de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig.
