Skoladministratör till Sätras rektorsområde
Gävle kommun, Sätra rektorsområde / Skolassistentjobb / Gävle Visa alla skolassistentjobb i Gävle
2025-12-10
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Sätra rektorsområde i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Sätra rektorsområde består av tre olika enheter: Ulvsäterskolan samt Lilla- och Stora Sätraskolan. Området är geografiskt sammanhållet och våra enheter ligger inom gångavstånd. Vi har cirka 960 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 9. I vår skolorganisation arbetar cirka 170 medarbetare som har ett nära samarbete mellan enheter och människor med en bra stämning i arbetsgrupperna. Vidare arbetas det med och pågår ständigt många utvecklingsarbeten för att nå framgång i skolornas verksamhetsområden.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Trivs du i en vardag som består av varierat administrativt arbete? Vill du ha en variation mellan att arbeta självständigt men också tillsammans med andra? Bra! Då kan jobbet som skoladministratör passa dig!
Som skoladministratör är du en del i ett team tillsammans med rektorsområdets administrativa chef och den övriga skoladministrationen. Uppdraget innebär olika former av administrativa arbetsuppgifter såsom fakturahantering, dokumentation, personaladministration, elevregistrering, statistikredovisning och diarieföring samt arbete i de IT-system vi har. Då uppdraget innefattar många olika kontakter med skolledning, medarbetare, elever, vårdnadshavare och besökare samt andra externa kontakter så krävs det att du trivs med att arbeta i en skolbefolkad miljö med skiftande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en fullgjord gymnasieutbildning med inriktning ekonomi/administration alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har förmågan att uttrycka dig väl i svenska språket i såväl tal som skrift. Du har erfarenhet av att ha arbetat med administrativa uppgifter såsom fakturahantering, dokumentation, personaladministration, elevregistrering, statistikredovisning och diarieföring. Du har goda kunskaper och erfarenheter av att arbeta i olika IT-system och lätt för att lära dig nya system.
För att lyckas i tjänsten behöver du ha förmågan att prioritera arbetsuppgifter och arbeta effektivt för att använda resurser på bästa sätt och nå uppsatta mål. Du har ett prestigelöst och serviceinriktat förhållningssätt i samarbetet med kollegor, elever, vårdnadshavare och externa aktörer. Du uttrycker dig tydligt och konkret, både muntligt och skriftligt, och anpassar kommunikationen efter mottagare och situation. Som person är du flexibel, kan hantera förändringar och ser möjligheter i nya arbetssätt.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C291896". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Sätra rektorsområde Kontakt
Administrativ chef
Petra Westland petra.westland@gavle.se 026-17 89 77 Jobbnummer
9636625