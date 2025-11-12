Skoladministratör till Marina läroverket
2025-11-12
Marina läroverket är en gymnasieskola, en yrkeshögskola samt ett rederi som agerar stödfunktion. Det går omkring 500 elever på gymnasiet och drygt 60 elever på vår yrkeshögskola. Verksamhetens pedagogiska idé är att varva teori med praktik för att ge eleverna en djupare kunskap och förståelse som gör de väl förberedda för arbetslivet och/eller vidare studier.
Skolområdet är omgivet av vacker natur och kajen som sträcker sig ut mot Saltsjön, där fartygen som används i undervisningen lägger till. Det unika läget erbjuder utmärkta möjligheter att nyttja skärgården och fördjupa dina kunskaper inom det marina livet.
Vår verksamhet är inte bara en plats för att inhämta kunskap, utan också en plats för personlig tillväxt och utveckling. Vi strävar efter att skapa en inkluderande och stöttande miljö där varje elev uppmuntras att nå sin fulla potential, oavsett vad du har för mål och drömmar i framtiden.
Vi söker nu en skoladministratör till vår verksamhet med huvudsaklig placering på vårt gymnasium. Som skoladministratör ingår du i skolan operativa och administrativa grupp. Marina läroverket består av flera delverksamheter som är beroende av samordning och administration under en gemensam administrativ roll.
Som skoladministratör är du spindeln i nätet i verksamheten. Uppdragets tyngdpunkt ligger i att tillsammans med den administrativa chefen, rektor och all övrig personal driva en skola med ett attraktivt varumärke. Med detta följer att vara insatt i skolans organisation, kommunicera och följa satta strukturer och vara ansiktet utåt i mötet med elever och vårdnadshavare och andra intressenter.
För att klara av rollen som skoladministratör krävs det att du har:
Mycket goda kunskaper inom olika IT-system och snabbt kan lära dig nya system.
Meriterande med goda kunskaper och erfarenhet av att tillhandahålla teknisk support inom Microsoft-baserade miljöer.
Mycket goda kunskaper om vilka administrativa processer som krävs och på vilket sätt dessa är centrala för ledningen och styrningen av en organisation. Meriterande är kunskap om skolans organisation samt skolans digitala processer.
Det är meriterande om du har goda kunskaper i SchoolSoft och erfarenhet av schemaläggning i Skola24.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med fakturering i Fortnox.
Om du instämmer med nedan beskrivning har du goda möjligheter att vara den vi söker.
Du skapar tillit, förtroende och lugn hos medarbetarna.
Du är lojal mot gemensamma förhållningssätt och beslut.
Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda administrativa strukturer, anpassade till skolans behov och tidsramar.
Du trivs med att hantera en miljö där många processer är igång samtidigt. Med god struktur planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar.
Du arbetar systematiskt och utvecklar administrativa rutiner för att de bättre ska kunna svara upp mot kraven som finns i verksamheten.
Du ser till helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll i organisationen och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Med intresse, vilja och förmåga att hjälpa och förstå andra anstränger du dig för att leverera lösningar.
Som skoladministratör arbetar du bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Med en förmåga att lyssna in och kommunicera löser du problem och utmaningar på ett konstruktivt vis.
Tjänsten är en provanställning, på som längst sex månader för att sedan övergå till en tillsvidareanställning. Startdatum är den 2 februari eller annan överenskommelse, 2026. Skolan har kollektivavtal och är ansluten till Almega Tjänsteföretagen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cedergrenska AB
(org.nr 559144-0697) Kontakt
Per Emteryd per.emteryd@marinalaroverket.se Jobbnummer
9601937