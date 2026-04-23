Skoladministratör med receptionistfunktion
2026-04-23
Skoladministratör med receptionistfunktionPubliceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Vi söker en skoladministratör med receptionistfunktion till vår gymnasieskola med cirka 650 elever. Tjänsten passar dig som trivs med att vara en central kontaktpunkt, arbeta strukturerat med administration och ge professionell service till elever, vårdnadshavare och personal.
Du kommer jobba på Westra Aros Gymnasium som öppnar till hösten och är en sammanslagning av fyra befintliga skolor. Vi flyttar in i nya, moderna lokaler i Mimerkvarteren, med ett attraktivt läge nära Centralstationen i Västerås.
I rollen ingår även ansvar för vikarieanskaffning, vilket innebär att tjänsten lämpar sig för dig som är lösningsorienterad och trivs med att snabbt fatta beslut.
Du blir en del av skolans administrativa team som består av befintlig skoladministratör, två biträdande rektorer och rektor.
Om rollen
Som skoladministratör med receptionistfunktion är du skolans första kontakt och administrativa nav. Du ansvarar för reception och expedition, kombinerat med löpande elevadministration, vikarieanskaffning vid frånvaro, övrig administration och verksamhetsstöd.
Rollen är varierad och innebär både planerade och mer akuta uppgifter, särskilt under morgontimmarna. Tjänsten är en ny roll hos oss, vilket innebär att arbetsuppgifterna kan komma att justeras och formas beroende på vad du har med dig för tidigare erfarenheter och kunskaper.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Trivs i en serviceinriktad roll med många kontaktytor
Har erfarenhet av administrativt arbete inom skola
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Är flexibel och lösningsorienterad, även när tempot är högt
Har god digital vana och lätt för att sätta dig in i nya system
Uttrycker dig väl i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av skoladministration och elevadministrativa system
Kunskap om gymnasieskolans organisation och arbetssättDina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Serviceinriktad och professionell
Trygg i rollen som första kontakt
Självständig men samarbetar gärna
Lösningsfokuserad och kommunikativ
Övrig information
Tillträdesdag: 2026-08-03Placeringsort: VästeråsOmfattning: 100%Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning) Sista dag att ansöka är 2026-05-21Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med biträdande rektor Ann Eriksson. ann.eriksson@praktiska.se
, 021-812087 eller biträdande rektor Efrem Paulus, efrem.paulus@ntig.se
, 021-403941.
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi kommer kalla till intervjuer löpande och därför kan tjänsten komma att tillsättas innan slutdatum för ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
