Skoladministratör
Edukatus Alliance AB / Administratörsjobb / Upplands Väsby Visa alla administratörsjobb i Upplands Väsby
2026-06-15
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Yrkesgymnasiet i Väsby söker Skoladministratör 50%. Är du organiserad, serviceinriktad och trivs i en central roll där du får vara navet i verksamheten? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Vi söker en skoladministratör på 50 % till vår verksamhet. I rollen ansvarar du för administrativa processer och fungerar som ett viktigt stöd till skolledning, personal, elever och vårdnadshavare. Tjänsten kan kombineras med andra uppgifter. Vi är en lite familjär skolan som erbjuder lärlingsinriktad utbildning inom 5 yrkesprogram. Dina arbetsuppgifter
Som skoladministratör kommer du bland annat att:
Hantera elevadministration och elevregister så som UEDB, CSN och skolans digitala undervisningsplattform
Ansvara för dokumentation, diarieföring och arkivering
Stötta skolledning och personal i administrativa frågor
Ta emot besök, registrera sjukanmälningar, svara i telefon och e-post
Arbeta med schemaläggning och olika digitala system
Hantera beställningar och viss ekonomiadministrationKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har gymnasieutbildning, gärna med administrativ inriktning
Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom skola eller offentlig verksamhet
Har god digital kompetens och vana av administrativa system
Uttrycker dig väl i svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du:
Är strukturerad, noggrann och självgående
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Är flexibel och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Är serviceinriktad och lösningsfokuserad
Vi erbjuder
En varierad och viktig roll i en engagerad verksamhet
Trevlig arbetsmiljö med god gemenskap
Möjlighet att bidra till skolans utveckling
Anställningsform
Tjänstgörningsgrad: 50 %
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7908481-2053055". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Industrivägen 20B (visa karta
)
194 77 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
9963757