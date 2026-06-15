Skoladministratör

Edukatus Alliance AB / Administratörsjobb / Upplands Väsby
2026-06-15


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Yrkesgymnasiet i Väsby söker Skoladministratör 50%. Är du organiserad, serviceinriktad och trivs i en central roll där du får vara navet i verksamheten? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-06-15

Om tjänsten
Vi söker en skoladministratör på 50 % till vår verksamhet. I rollen ansvarar du för administrativa processer och fungerar som ett viktigt stöd till skolledning, personal, elever och vårdnadshavare. Tjänsten kan kombineras med andra uppgifter. Vi är en lite familjär skolan som erbjuder lärlingsinriktad utbildning inom 5 yrkesprogram.

Dina arbetsuppgifter
Som skoladministratör kommer du bland annat att:

Hantera elevadministration och elevregister så som UEDB, CSN och skolans digitala undervisningsplattform

Ansvara för dokumentation, diarieföring och arkivering

Stötta skolledning och personal i administrativa frågor

Ta emot besök, registrera sjukanmälningar, svara i telefon och e-post

Arbeta med schemaläggning och olika digitala system

Hantera beställningar och viss ekonomiadministration

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Har gymnasieutbildning, gärna med administrativ inriktning

Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom skola eller offentlig verksamhet

Har god digital kompetens och vana av administrativa system

Uttrycker dig väl i svenska i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du:

Är strukturerad, noggrann och självgående

Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande

Är flexibel och kan hantera flera uppgifter samtidigt

Är serviceinriktad och lösningsfokuserad

Vi erbjuder
En varierad och viktig roll i en engagerad verksamhet

Trevlig arbetsmiljö med god gemenskap

Möjlighet att bidra till skolans utveckling

Anställningsform
Tjänstgörningsgrad: 50 %

Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7908481-2053055".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Edukatus Alliance AB (org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Industrivägen 20B (visa karta)
194 77  UPPLANDS VÄSBY

Arbetsplats
Edukatus Alliance

Jobbnummer
9963757

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