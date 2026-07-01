Skoladministratör - utveckla framtidens vikariehantering i skolan!
Umeå kommun, Utbildning, Grundskola / Skolassistentjobb / Umeå Visa alla skolassistentjobb i Umeå
2026-07-01
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I Umeå kommun är förskolor och grundskolor F–6 indelade i två verksamhetsområden, Nordöst och Sydväst, årskurs 7–9 är ett verksamhetsområde. Rektorer ansvarar för och leder verksamheten inom skola och förskola och en områdeschef samordnar arbetet inom respektive skolområde.
Skoladministratörerna ingår i en gemensam administrativ enhet som består av ca 50 administratörer som leds av två administrativa chefer.
Nu söker vi en skoladministratör som vill vara med och utveckla ett mer effektivt och hållbart arbetssätt för vikariehantering och schemaplanering!
Om uppdraget
Du blir en nyckelperson i en pilot under höstterminen 2026 där vi testar en ny modell för central vikarieplanering. Målet är att skapa bättre struktur, använda resurser smartare och ge skolledare samt pedagoger mer tid till sitt kärnuppdrag – undervisning.
Det här kommer du att göra:
Planera och samordna vikarier
Skapa smarta och effektiva scheman – ofta med kort framförhållning
Vara en viktig kontaktpunkt för skolor och rektorer
Bidra till nya arbetssätt och förbättrade rutiner
Besöka aktuella skolor
Som person tror vi att du är strukturerad, lösningsfokuserad och har förmågan att prioritera snabbt. Du trivs och känner dig trygg i ett högt tempo där förutsättningar kan ändras snabbt. Vidare är du serviceinriktad och tydlig i din kommunikation. Du är även van att arbeta digitalt och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Godkänd högskoleförberedande gymnasieutbildning
Några års erfarenhet av administrativt arbete
God digital vana
B-körkort, för att besöka aktuella skolor
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det här får du:
Ett tidsbegränsat uppdrag där du bidrar till att testa och utveckla nya arbetssätt i praktiken
Möjlighet att påverka hur framtidens vikariehantering kan utformas
En central roll i ett utvecklingsprojekt med många kontaktytor i organisationen Övrig information
Tjänsten avser en särskild visstidsanställning, heltid, från och med 2026-08-12 till och med 2026-12-23.
I rekryteringen kommer vi jobba med löpande urval och intervjuer kan komma att ske innan ansökningstiden har gått ut.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå kommun, Utbildning, Grundskola Kontakt
Samordnare
Lisa Leidner lisa.leidner@umea.se 090-161762 Jobbnummer
9986346