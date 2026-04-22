Skogsarbetare/Ledningsröjare
2026-04-22
Företaget
Spjuts Skog & Marktjänst AB Jobbar med skogligt underhåll av ledningsgator åt kraftbolag. Detta innebär främst röjning, men även manuell avverkning i och intill ledningsgator. Vi är verksamma inom ett stort geografiskt område i främst västra och södra delarna av landet.
Utbildning/erfarenhet
Körkort B
Vi söker dig som är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga då man arbetar nära varandra i arbetslaget.
En fördel om du har en skoglig utbildning och/eller erfarenhet av linkande arbete.
Vart du är bosatt är av mindre betydelse då det finns möjlighet att veckopendla till våra projekt men en fördel om du bor i Halland, Jönköping, Kronoberg eller Skåne län.
Vi erbjuder ett fritt och stimulerande arbete för dig som trivs i naturen!Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Främst röjning med röj- & motorsåg i och kring ledningsgator men även övriga manuella skogsarbeten kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: Info@spjuts.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin Spjuts Skog & Marktjänst AB
(org.nr 556985-1651)
511 95 ÖXABÄCK
)
511 95 ÖXABÄCK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9869190