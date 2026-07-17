Skoglig naturvårdsspecialist
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
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Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som Skoglig naturvårdsspecialist erbjuds du ett av Sveriges viktigaste jobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Rollens innehåll och arbetsuppgifter:
I rollen som skoglig naturvårdsspecialist på enheten Skog & Mark har du en samordnande roll i det skogliga underhållets tillståndsarbete. Du säkerställer att erforderliga anmälningar, tillstånd och dispenser finns för det skogliga underhållet. Arbetet görs i samarbete med kollegorna inom enheten, skogliga underhållsingenjörer och skoglig strateg. Arbetet innebär också att instruera och leda avtalsentreprenörerna som utför arbetena i fält samt att följa upp utförda arbeten.
I arbetsuppgifterna ingår utöver ovan nämnda även att bland annat:
Utveckla och förbättra arbetssätt, rutiner och processer
Löpande dialog med våra avtalsentreprenörer och deras underentreprenörer
Dialog med relevanta myndigheter, till exempel Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket
Artskyddsutredningar och vid behov ansöka om dispens från artskyddsförordningen
Samarbeta med de enheter inom Svenska kraftnät som arbetar med miljörättsliga frågor, remisser och tillstånd för nybyggnation
Följa upp det arbete som görs för en ökad biologisk mångfald samt utreda behovet av nya metoder inom området.
Planera och följa upp naturvårdande åtgärder inom ledningsgator och skogsfastigheter.
Delta i och vid behov driva utveckling av systemstöd som rör tillståndsarbetet för det skogliga underhållet.
Hantering av invasiva arter.
Fältarbete inför, under och efter underhållsåtgärder.
Om dig
Tjänsten passar dig som är resultatorienterad och drivs av att hitta smarta, kreativa lösningar på våra utmaningar. Som skoglig naturvårdsspecialist – en ny roll på Svenska kraftnät – får du stora möjligheter att utveckla arbetssätt, metoder och processer inom tillståndsarbetet kopplat till det skogliga underhållet.
Det skogliga underhållet är en förutsättning för ett person- och driftsäkert stamnät och pågår året runt, vilket kräver struktur, framförhållning och fokus på resultat. Du ansvarar för att tillstånd inhämtas i tid och att villkor följs, där du med ett analytiskt och lösningsorienterat arbetssätt väger olika intressen mot varandra, exempelvis person- och drifttsäkerhet och miljöhänsyn.
För att lyckas i rollen är du relationsskapande och trivs i dialog med olika intressenter. Med gott omdöme väger du in olika intressen mot varandra och motiveras av att utvecklas i en växande organisation i förändring, där ditt engagemang och din flexibilitet gör skillnad.
Skog & Mark är en relativt ny enhet på Svenska kraftnät med ansvar för det skogliga underhållet av ledningsgator samt fastighetsförvaltning. Enheten består av sex medarbetare placerade runt om i landet och ingår i sektionen Underhåll, som totalt har cirka 50 medarbetare och ansvarar för underhåll av ledningar, kablar, opto och stationer.
Skalkrav:
Akademisk utbildning inom skog, biologi, naturvetenskap eller motsvarande relevant utbildning som vi anser likvärdig.
God och aktuell kunskap inom miljörätt och tillämpning av miljöbalken.
Erfarenhet och kunskap om ansökningar, dispenser och anmälningar enligt miljöbalken samt artskyddsfrågor.
Erfarenhet av att styra och leda konsulter och/eller entreprenörer.
God förmåga att väga motstående intressen mot varandra, till exempel person- och driftsäkerhet mot naturmiljö.
Goda IT-kunskaper och erfarenhet av att arbeta i GIS-system.
Goda kunskaper i såväl svenska som engelska i såväl tal som skrift.
B-körkort.
Förmåga att obehindrat kunna röra sig i fält.
Meriterande är:
Erfarenhet som miljökonsult/tillståndsresurs inom nybyggnation eller underhåll av region- och/eller stamnät.
Erfarenhet av att jobba mot ett produktionsmål och driva projekt framåt.
Erfarenhet av planering, utförande och uppföljning av naturvårdande åtgärder.
Erfarenhet av miljöarbete i ledningsgator, till exempel åtgärder för att gynna biologisk mångfald.
Erfarenhet av förebyggande hantering och behandling av invasiva arter.
Erfarenhet av att utveckla och implementera nya arbetssätt i en verksamhet i utveckling.
Erfarenhet av att driva/samordna rättsprocesser, till exempel överklagan av beslut.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Västerås, Göteborg, Sundsvall, Luleå eller Sollefteå.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
Resor förekommer i denna tjänst.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag 14 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta följande personer:
Andreas Grändborn, rekryterande chef, 010-475 8865
Ethel Marx, ansvarig rekryterare, 010 010-489 2055
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.
Under sommarmånaderna kan det vara svårare att nå oss och svarstiderna kan vara längre än vanligt. Tack för ditt tålamod!https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 31 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10004868