Skiftgående elektriker till specgruppen
2025-09-18
Ta med din eltekniska talang till den här spännande rollen i vår gruv- och mineralkoncern. Här väntar en spännande tjänst i en härlig gemenskap! Nu söker vi en skiftgående industrielektriker till specgruppen.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Nu söker vi en skiftgående elektriker till specgruppen i Malmberget. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av akut felavhjälpning i alla produktionsanläggningar ovan jord samt tillhörande mediaanläggningar. Dessutom arbetar du med felavhjälpning samt mindre underhållsåtgärder i högspänningsanläggningar upp till 145 kV både ovan-och under jord. Felavhjälpning samt mindre installations och underhållsåtgärder på lågspänning i övriga anläggningar/fastigheter ovan jord förekommer också. Vi söker dig som är nyfiken och vill utvecklas i din yrkesroll. Du är lösningsorienterad och trivs med att felsöka och lösa problem i olika anläggningar. I rollen som elektriker arbetar du oftast i par, vilket innebär att god samarbetsförmåga är viktig. På sikt kan du i denna roll även komma att arbeta med vår nya demonstrationsanläggning för järnsvamp (HYBRIT). Du kommer att ingå i en arbetsgrupp bestående av 15 stycken skiftgående elektriker.
För att kunna jobba helt självständigt krävs minst 5 års yrkeserfarenhet som elektriker inom automation och/eller högspänning.
Det här har du med dig
- Gymnasial el-utbildning eller motsvarande är ett krav
- B-körkort (manuell växellåda) är ett krav
- Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift är ett krav
- Erfarenhet av arbete med el/instrument/automation i processanläggningar och/eller arbete med högspännning är ett krav
- Dokumenterade kunskaper i ABB 800xa styrsystem är meriterande
- Utbildning i ESA och AMS är meriterande
- Anläggningskännedom och kunskaper i processen är meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Malmberget
Omfattning: Heltid, skiftgång
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta produktionschef Andreas Hagadahl på telefonnummer 070 676 61 48
Facklig kontakt:
IF Metall Gruv 4:an (Malmberget), Tomas Larsson Thomas.L.Larsson@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
