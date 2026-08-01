Skidverkstadsmedarbetare
Branäs Fritidscenter AB / Butikssäljarjobb / Sandviken Visa alla butikssäljarjobb i Sandviken
2026-08-01
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Upptäck allt det fantastiska en vintersäsong i Branäs har att erbjuda! På Sveriges fjärde största skidanläggning söker vi nu nya kollegor till vintersäsongen. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö precis utanför dörren. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Branäs nu!
Om avdelningen
I Branäs har vi två skidverkstäder som är placerade i Branäs Dal och Branäs Berg. I skidverkstaden tar vi hand om våra gästers skidutrustning och vår egen hyrutrustning. Skidverkstaden är en del av skiduthyrningen i Branäs.
Om rollen
Som medarbetare hos oss kommer du att arbeta i ett team. Din huvudsakliga uppgift är att underhålla skiduthyrningens och gästernas utrustning med hjälp av verktyg och maskiner i verkstaden. I rollen ingår även arbete i den dagliga driften i skiduthyrningen.
Urval av arbetsuppgifter
Underhåll och service av utrustning
Underhåll av verkstaden och dess maskiner
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Säsongsboende
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vi söker dig som är...
Vana att jobba med maskiner & handhållna verktyg
Intresse för skidåkning
Vana att jobba i högt tempo
Serviceinriktad
Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Branäs tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Bekväm med både engelska och svenska språket
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet inom liknande yrke
Arbete i skiduthyrning eller skidverkstad
Tillgång till bil
Ansök
Detta är en säsongsanställning från december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Branäs samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 september, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta vikarierande Chef hyra och logistik, Anni Hjertell, anni.hjertell@branas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7900674-2126696". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Branäs Fritidscenter AB
(org.nr 556491-8075), https://jobba.branas.se
Gondolvägen 1 (visa karta
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680 60 SYSSLEBÄCK Arbetsplats
Branäs Jobbnummer
10017863