Skiduthyrare
Branäs Fritidscenter AB / Butikssäljarjobb / Torsby Visa alla butikssäljarjobb i Torsby
2026-08-01
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Upptäck allt det fantastiska en vintersäsong i Branäs har att erbjuda! På Sveriges fjärde största skidanläggning söker vi nu nya kollegor till vintersäsongen. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö precis utanför dörren. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Branäs nu!
Om avdelningen
I Branäs har vi två skiduthyrningar som är placerade i Branäs Dal och Branäs Berg. Vi jobbar med onlinebokning där våra gäster förbokar och sedan kommer till oss och hämtar produkterna färdigjusterade. I skiduthyrningen ingår också logistikavdelningen.
Om rollen
Som medarbetare hos oss kommer du att arbeta i ett stort team. Din huvudsakliga uppgifter är att förse våra gäster med den utrustning de behöver för en komplett vintersemester. Vissa tjänster innefattar arbete både i skiduthyrningen och logistikavdelningen, där vi levererar skidutrustning och boendeprodukter till gästens stuga. Du kommer bli erbjuden en roll i skiduthyrningen eller kombinerad med logistikavdelningen.
Urval av arbetsuppgifter
Hjälpa gästen med frågor om utrustningen
Förbereda skidutrustning för uthyrning
Ta hand om återlämnad utrustning
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Säsongsboende
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vi söker dig som är...
Älskar att jobba med människor
Serviceinriktad
Vana att jobba i högt tempo
Intresse för skidåkning
Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Branäs tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Bekväm med både engelska och svenska språket
B-körkort (för rollen på logistikavdelningen)
Meriterande
Erfarenhet av serviceyrke
Bokningsystem- & Kassavana
Arbete i skiduthyrning
Tillgång till bil
Ansök
Detta är en säsongsanställning mellan december och april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Branäs samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 september, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta vikarierande Chef hyra och logistik, Anni Hjertell, anni.hjertell@branas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7900638-2126697". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Branäs Fritidscenter AB
(org.nr 556491-8075), https://jobba.branas.se
Gondolvägen 1 (visa karta
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680 60 SYSSLEBÄCK Arbetsplats
Branäs Jobbnummer
10017864