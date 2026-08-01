Skidpatrullör
Branäs Fritidscenter AB / Säkerhetspersonalsjobb / Torsby Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Torsby
2026-08-01
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Upptäck allt det fantastiska en vintersäsong i Branäs har att erbjuda! På Sveriges fjärde största skidanläggning söker vi nu nya kollegor till vintersäsongen. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö precis utanför dörren. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Branäs nu!
Dina uppgifter
Du arbetar med säkerheten i skidområdet och det är ditt ansvar att förebygga olyckor i pisten, bland annat genom att sätta nät och madrassera. Om olyckor skulle inträffa är det även du som ser till att skadade gäster kommer ner från berget. Tillsammans med dina kollegor genomför du säkerhetskontroller av alla pister på anläggningen. Under arbetstid behöver du ta dig runt på området via skoter och/eller skidor.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Säsongsboende
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Vi ser att du har ett intresse för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är stresstålig, lösningsorienterad, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Branäs tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du ska vara bekväm med både engelska och svenska språket.
Meriterande
Godkänd skidpatrullörutbildning genom SLAO.
Skoterkort (kan annars ordnas på anläggningen).
Körkort och tillgång till bil.
Erfarenhet av mast- och stolparbete, samt av att ingå i en evakueringsgrupp.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Branäs samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 september, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta Platschef teknik, Lars Jönsson, på lars.jonsson@branas.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7900623-2126698". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Branäs Fritidscenter AB
(org.nr 556491-8075), https://jobba.branas.se
Gondolvägen 1 (visa karta
)
680 60 SYSSLEBÄCK Arbetsplats
Branäs Jobbnummer
10017866