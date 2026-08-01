Skid-/snowboardlärare
Branäs Fritidscenter AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Torsby Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Torsby
2026-08-01
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Upptäck allt det fantastiska en vintersäsong i Branäs har att erbjuda! På Sveriges fjärde största skidanläggning söker vi nu nya kollegor till vintersäsongen. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö precis utanför dörren. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Branäs nu!
Dina uppgifter
Som skid- och snowboardlärare i Branäs kommer du att arbeta med både barn och vuxna, i grupper och privatlektioner. Det är ett utmanande och utvecklande jobb som ställer höga krav på både din egen åkning och din förmåga att lära ut till andra. Tjänsten är kombinerad med arbete i skiduthyrningen och på liftvärdsavdelningen. Saknar du skid- eller snowboardlärarutbildning? Om du är rätt person för oss så hjälper vi dig in på rätt utbildning och betalar en del av utbildningskostnaden.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Säsongsboende
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Du brinner för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Branäs tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du ska vara bekväm med både engelska och svenska språket.
Du ska kunna åka skidor eller snowboard.
Meriterande
Körkort och tillgång till bil.
Skid- eller snowboardlärarutbildning.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Branäs samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 september, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Oskar, oskar.petersson@branas.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7900595-2126699". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Branäs Fritidscenter AB
(org.nr 556491-8075), https://jobba.branas.se
Gondolvägen 1 (visa karta
)
680 60 SYSSLEBÄCK Arbetsplats
Branäs Jobbnummer
10017865