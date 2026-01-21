Skadetekniker
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Skadetekniker på vår anläggning i Kristianstad. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Arbetsuppgifter Som Skadetekniker får du möjlighet att arbeta med allehanda plåtskador och reparation av kaross, riktbänk-arbeten och diverse glasarbeten. Du levererar ett fackmässigt utfört arbete och säkerställer att kunders önskemål blir åtgärdade.
Nyckelkompetenser/förmågor: Som skadetekniker hos oss är det viktigt att du är noggrann och har ett sinne för detaljer. Du tar ansvar för ditt arbete där du alltid vill överträffa kundens förväntningar. Du trivs med att arbeta självständigt, men har också lätt för att samarbeta och bidra till teamets gemensamma mål.
Fordonsteknisk utbildning med fokus på karosseri
Erfarenhet som bilplåtslagare på skadeverkstad
Tekniskt kunnande och erfarenhet av skadekalkylering
B-körkort
Även om du inte har lång erfarenhet inom yrket, uppmuntrar vi dig att skicka in din ansökan. För oss är din inställning och nyfikenhet det viktigaste - har du viljan och drivet att utvecklas och lära dig mer, ser vi gärna att du blir en del av vårt team.
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Så ansöker du
