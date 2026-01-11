Skadetekniker
2026-01-11
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
Ellte Bil söker erfaren skadetekniker!
Ellte Bil är ett välrenommerat företag inom fordonsindustrin, med fokus på kvalitet, precision och kundnöjdhet. Vi erbjuder en modern arbetsmiljö, stark teamanda och möjligheter till utveckling.
Är du en erfaren skadetekniker med känsla för detalj och perfektion?
I rollen som skadetekniker hos Ellte Bil genomför du skade- och karossreparationer genom rikt, svets- och plåtarbeten enl. verkstadens rutin och tillverkarens anvisningar.
Ha ett nära samarbete med skaderådgivare, lackerare, reservdelar och övriga tekniker för att säkerställa korrekta arbetsorder, reservdelsbehov, effektivt flöde och hög kvalité.
• Utbildad och duktig skadetekniker med en längre erfarenhet av skade- och plåtarbete.
• Erfarenhet av rikt, svetsning, plåtarbete och karosserireparationer.
• Teknisk förståelse och förmåga att läsa ritningar och reparationsanvisningar.
• Nyfiken och har ett naturligt fokus på möjligheter, lösningar och är strukturerad med öga för kvalité.
• Stresstålig då du ska ha förmågan att arbeta i ett högt tempo kombinerat med en hög kvalitet på ditt arbete.
• Öppen för nya utmaningar och tycker om att lära dig nytt.
• Lagspelare och bidrar till samarbete mellan avdelningar i hela organisationen så att vi gemensamt kan hitta den bästa lösningen för kunden.
• Flexibel och kan stärka upp på andra avdelningar inom företaget vid behov.
• B körkort.
• Datorvana.
• Behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
Ett stabilt företag med bra rykte
Kollektivavtal och marknadsmässig lön
Goda utvecklingsmöjligheter
Ett glatt och professionellt arbetslag
Ansök redan idag - intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen att bli en del av vårt engagerade och framåtblickande team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: jonatan.tallback@ebsc.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellte Bil och Försäljnings AB
(org.nr 556134-2618)
Kartvägen 10 (visa karta
)
147 39 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ellte Bil & Försäljnings AB Jobbnummer
