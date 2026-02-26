Skadetekniker - Norrköping
Är du tekniskt intresserad och vill arbeta med tunga fordon i en dynamisk miljö? Nu söker vi en skadetekniker till vår verkstad i Norrköping där du får möjlighet att utvecklas och vara en del av ett engagerat team.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Som skadetekniker arbetar du med reparation och skadehantering på lastbilar. Du blir en viktig del i teamet som säkerställer snabb och korrekt service till våra kunder. Vi ser gärna att du har erfarenhet av plåt, plast, svetsning samt ram- och riktarbete.
Vi erbjuder en arbetsplats i ständig utveckling där du får möjlighet att växa både kompetensmässigt och personligt. Här värdesätter vi ett gott kundbemötande och hög kvalitet i allt arbete.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning och erfarenhet inom fordon, lastbilar eller entreprenad/lantbruksmaskiner.
Har körkort B (C och D är meriterande).
Är noggrann, lösningsorienterad och serviceinriktad.
Vill leverera arbete av hög kvalitet och bidra till ett gott teamklimat.Övrig information
Hos Tage Rejmes får du möjlighet till både personlig och professionell utveckling samtidigt som du blir en del av ett starkt och engagerat team där ditt arbete verkligen gör skillnad. De erbjuder en modern verkstad med bra verktyg och utrustning, samt konkurrenskraftiga villkor och förmåner som gör att du kan trivas och växa i din roll.
I denna rekrytering samarbetar Kraftsam Rekrytering & Bemanning med Tage Rejmes. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
