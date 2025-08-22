Skadereglerare till Sveland!
Academic Work Sweden AB / Bankjobb / Lund Visa alla bankjobb i Lund
2025-08-22
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på ett kundägt företag som skapar ett tryggt djurägande genom att erbjuda Sveriges bästa service och expertis inom djurförsäkringar? Vi söker dig som delar Svelands passion för sällskapsdjur och trivs med att arbeta kundfokuserat med högsta service i fokus! Välkommen med din ansökan redan idag och bli en del av Sveland!
OM TJÄNSTEN
Sveland är det kundägda djurförsäkringsbolaget med anor från 1911, med idén att ta väl hand om sina djur för att kunna ge dem ett långt och hållbart liv, och att dela på riskerna för skador och sjukdomar i ett samägt bolag. På kontoret i Lund får du ett 70-tal härliga tvåbenta kollegor och ett 30-tal fyrbenta vänner med päls! (Nyfiken på vilka de sistnämnda är? Kolla in Svelands Instagram och storyn Medarbetare i Highlights).
Du kommer att tillhöra teamet för Skadereglering med inriktning mot sällskapsdjur. I rollen kommer du även ha ett nära samarbete med andra avdelningar och en löpande dialog med flera olika team. Dina kollegor arbetar bland annat inom kund- och skadeservice, försäkringsrådgivning, ekonomi, administration samt kommunikation och marknadsföring.
Som Skadereglerare hanterar du skadeärenden för hund, katt och övriga sällskapsdjur. Du arbetar med att bedöma skadans omfattning, kommunicerar med kunder och veterinärer, samt beslutar om rätt ersättning. Du kommer att ingå i ett team på 15 personer där arbetet kännetecknas av hög kompetens och fantastiskt bemötande.
Du erbjuds
• Sveland erbjuder måltidsförmån, generöst friskvårdsbidrag, möjlighet till hemarbete 2 dagar i veckan samt hälso- och vårdförsäkring via Skandia
• En arbetsplats i centrala Lund i ljusa och moderna kontorslokaler där ytorna välkomnar både dig och din fyrbente vän
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som Skadereglerare arbetar du med att hantera inkommande skadeanmälningar, utreda skador och fatta beslut om ersättning. Du kommer att använda olika system och plattformar för att utföra ditt arbete. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt men också att du har mycket god samarbetsförmåga och är en god lagspelare.
• Registrering och handläggning av skador mot hund, katt och övriga sällskapsdjur
• Ge service till kunder via telefon och mail
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av skadereglering, antingen inom försäkringsbranschen generellt eller med inriktning mot djurförsäkring. Det går också bra om du istället har en bakgrund inom sjukvården/djursjukvården och vill ta steget in i skadereglering
• Har god datorvana och administrativ förmåga
• Har stort intresse för djur och kundbemötande
• Behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Utbildning inom djursjukvård
• Erfarenhet av arbete på veterinärklinik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi söker dig som trivs med att hålla ordning även när tempot är högt, som kan växla riktning när det behövs och alltid möter andra med ett leende. Med din noggrannhet, ansvarskänsla och serviceanda blir du en viktig del av teamet på Sveland.
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Sveland!
Vi ägs av våra kunder vilka är några av Sveriges nöjdaste. Kunderna, det vill säga våra ägare, och deras djur, är vår högsta prioritet. Därför går vår eventuella vinst alltid tillbaka till verksamheten för att hålla våra gemensamma kostnader nere. Allt görs för kundernas gemensamma bästa. Våra medarbetare är experter på djurförsäkringar, vi hjälper kunderna snabbt och kompetent när de behöver det som bäst. I vår strävan att hjälpa våra kunder i sitt djurägande har vi som mål att förmedla expertkunskap, förebygga skador och hjälpa våra kunder undvika sjukdomar hos sina djur. Våra kunder ska känna sig trygga med att ha valt Sveland som sitt försäkringsbolag. Vi är också stolta över Svelands Stiftelse somstödjer forskning som har betydelse för djurs hälsa. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113971". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9470382