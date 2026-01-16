Skaderådgivare Tomelilla
2026-01-16
Vi söker Skaderådgivare med placering på vår anläggning i Tomelilla.
Är du vår nästa stjärna? Nu söker vi på Michelsens Bil en ny kollega till vårt team i Tomelilla.
Vill du ha ett roligt, fartfyllt och inspirerande jobb hos oss på servicemarknaden?
Hos oss kommer du att arbeta på en lärorik arbetsplats, i en härlig grupp, där vi drivs av att ge kunden den bästa serviceupplevelse!
Hos Michelsens Bil får du tryggheten av att vara en del i ett stort företag med kollektivavtal samt goda utvecklingsmöjligheter i en kultur som präglas av vår värdegrund, Engagemang, Respekt för varandra, Kunden i fokus och Hållbarhet.
Vi erbjuder förmåner, i form av uppskattade personalrabatter och ett generöst friskvårdsbidrag då vi värnar om våra anställdas hälsa.
Tjänstebeskrivning
I rollen som skaderådgivare ansvarar du för kontakten med verkstadens kunder genom hela processen samt ger stöd och vägledning. Våra kunder ska före, under och efter sitt besök känna att de fått ett professionellt bemötande och en utomordentlig service.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att; boka in kunder, ta emot kundens bil, prissätta utfört arbete och slutligen gå igenom det utförda arbetet för kunden i samband med utlämning av kundens bil. Du kommer även arbeta med mervärdesförsäljning, bedöma garantianspråk, bearbeta kundreklamationer, hantera försäkringsskador och vägleda kunderna i tekniska frågor. Därav förutsätter vi att du har ett stort intresse för bilar. Utöver ditt personliga kundbemötande är datorn och dess system dina främsta arbetsverktyg. Publiceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
Du är medveten om vad god service innebär.
Hög stressnivå.
Tidigare erfarenhet från serviceyrken.
Godkänd gymnasieutbildning.
Goda administrativa färdigheter.
Datorvana samt kunskaper i Officepaketet.
Du har minst B-körkort. Manuell växellåda är ett krav.
Svenska språket i både tal och skrift samt engelska för att kunna läsa manualer och kommunicera med turistande kunder.
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet av liknade arbetsuppgifter
Stort intresse och viss erfarenhet från bilbranschen
Fordonsteknisktutbildning
Erfarenhet att arbeta i Automaster; CABAS, CABplan, ELSA och ETKA
Utbildad och certifierad skadeberäknare enligt CVDA
Erfarenhet och kunskaper om något av våra märken (Volkswagen, Seat, Skoda, Audi). Dina personliga egenskaper
Du brinner för att ge service och arbetar alltid för att överträffa kundens förväntningar. Du är effektiv i ditt arbete, tar initiativ och du har ett flexibelt arbetssätt där du kan arbeta mot flera mål samtidigt, även under tidspress.
Det är viktigt att du är en problemlösare, då du i tjänsten kommer att möta olika typer av människor och situationer. Du är lyhörd och vet vad du behöver göra för att skapa en personlig relation med kunden och tillgodose dennes behov.Så ansöker du
Vi kommer tillämpa löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Michelsens Bil genomför enligt gällande rekryteringsprocess i samtliga rekryteringar en kontroll av CV/Meritförteckning, vitsord och vandelsprövning innan anställning.
Ansökan görs enbart genom formulär nedan på denna sida.
Frågor om tjänsten? Kontakta Affärschef eftermarknad Jon Nilsson på jon.nilsson@michelsensbil.se
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
