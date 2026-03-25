Skaderådgivare
Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Som skaderådgivare får du en central roll i hela skadeprocessen och säkerställer att varje kund får ett professionellt och smidigt bemötande. Du arbetar främst med skade- och garantiärenden och ger kvalificerad rådgivning genom hela processen. I rollen ingår att bedöma olika typer av bilskador, ta fram offerter samt hantera fakturering. Du samarbetar nära med skadeteamet och har löpande dialog med försäkringsbolag för att driva ärenden framåt på bästa möjliga sätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera skade- och garantiärenden från start till mål
Ge rådgivning och service till kunder i skadeprocessen
Bedöma bilskador och ta fram kostnadskalkyler och offerter
Ansvara för fakturering kopplat till skadeärenden
Ha nära samarbete med skadeteamet och försäkringsbolag
Säkerställa att varje ärende hanteras effektivt, korrekt och kundfokuserat
Vem söker vi?
Vi söker dig som har gedigen fordonskompetens och några års erfarenhet från branschen. Har du dessutom arbetat med skadeprocesser ser vi det som en stark merit. Du är van vid att arbeta i digitala system och har gärna erfarenhet av kalkyl- och planeringsverktygen Cabas/Cabplan.
B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du är serviceinriktad och sätter alltid kundens upplevelse i första rummet
Du arbetar noggrant och med hög kvalitetsmedvetenhet
Du har ett professionellt och trevligt bemötande mot både kunder och kollegor
Du trivs i team men arbetar lika bra självständigt
Du kan hålla struktur och fokus även när tempot är högt
Information och kontaktpersoner
Har du frågor om tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta skadechef Adrian Sialkowski, telefon 0411-648 19.
Anställningsform, omfattning och placeringsort
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Tjänstens placeringsort är Kristianstad.Om företaget
Bilmånsson är en av landets större återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Polestar och Kia. Vi är cirka 350 medarbetare och finns i Eslöv, Hörby, Kristianstad, Lund, Ystad, Ängelholm och snart även Hässleholm. Tillsammans erbjuder vi bilar och tjänster som skapar ett bekvämt och hållbart bilägande.
Med våra kärnvärden Hjärta & kompetens arbetar vi varje dag för att skapa Bil-Sveriges nöjdaste kunder och engagerade medarbetare. Mångfald är en naturlig del av vår kultur och en styrka i vår vardag. Hos oss innebär det att vi tar tillvara på olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv, eftersom det utvecklar vår verksamhet, höjer kvaliteten i våra kundmöten och stärker vår förmåga att möta varje kund med just hjärta och kompetens.
Psst... läs mer i fliken Om oss på vår karriärsida som är länkad i annonsen för att ta del av personalförmåner m.m. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilmånsson i Skåne AB
291 50 KRISTIANSTAD
