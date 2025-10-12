Skadedjurstekniker
2025-10-12
På Anticimex har vi höga ambitioner - och det har vi haft sedan 1934. Vi tror på att framgång skapas genom nyfikenhet, utveckling och omtanke om våra kunder. Är du en serviceinriktad person som gillar att hitta lösningar, bygga relationer och utvecklas i din roll? Då kommer du trivas som skadedjurstekniker hos oss!
Vad du får
På Anticimex värnar vi om varandra, våra kunder, miljön och samhället. Anticimex är ett värderingsstyrt bolag där våra medarbetare prioriteras genom att erbjudas utbildning och personlig utveckling i vår strävan att ständigt bli bättre. Hos Anticimex får alla chansen till att bli riktigt bra på det som de gillar att göra. Du erbjuds därför:
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling
Löpande intern utbildning och möjlighet till specialisering
Frihet att ta eget ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap och kunskapsutbyte
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benifex
Se mer om oss här: https://www.youtube.com/watch?v=GKiW0HRy1o4
Vad du gör
Jobbet som skadedjurstekniker innebär dagar fyllda med professionellt kundbemötande och service. Du arbetar ofta proaktivt och förebyggande eller med avhjälpande lösningar och åtgärder kring skadedjursproblematik i ett fritt och flexibelt jobb med flera kundbesök varje dag.
Rollen innebär stor variation där du förutom arbete med skadedjur även utför exempelvis försäkringsbesiktningar, krypgrundsservice och andra arbetsuppgifter. Genom gott beteende och service i hög klass skapar du relation med kunderna samtidigt som din expertis och professionalism löser deras problem.
Att arbeta som tekniker på Anticimex är en social roll där du bygger relationer både med kunderna och dina kollegor. Ni utbyter erfarenheter och kunskap för att hela tiden bli bättre. Även om du spenderar mycket tid ute hos kunderna, så ingår även visst kontorsarbete i form av dokumentering och protokoll samt mycket bilkörning.
Som skadedjurstekniker kommer du främst att jobba med:
Kundbesök, bemötande och service
Förebyggande arbete, lösningar och åtgärder kring skadedjursproblematik
Inspektioner och besiktning hos privat- och företagskunder
Dokumentering och protokoll
Ev andra uppgifter kopplade till fastigheter
Läs mer om jobbet som skadedjurstekniker här: https://karriar.anticimex.se/departments/skadedjurskontroll
Vem du är
För att lyckas och trivas som skadedjurstekniker är du nyfiken och lyhörd. Du trivs i en kreativ och social roll med kunden i fokus. Genom att ta eget ansvar och arbeta strukturerat har du både kul och hjälper våra kunder på bästa sätt.
Du brinner för god service och kundrelationer.
Är kommunikativ och social
Är noggrann och lösningsfokuserad
Är IT-van och kan Office-paketet
Har körkort B
Talar och skriver svenska, men kan gärna fler språk
Bra att veta
Vi tillämpar provanställning om sex månader på samtliga tjänster
Du utgår hemifrån
Vill du vara med och göra skillnad?
Varmt välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningar, urval och intervjuer fortlöpande, så vänta inte med din ansökan. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
De frågor du får besvara när du skickar in din ansökan kommer tillsammans med ditt CV att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I vissa av våra rekryteringar använder vi oss även av ett urvalstest (personlighetstest). Läs mer om rättvis rekrytering här.
Om vi utifrån din ansökan bedömer att du skulle passa bra i rollen kommer vi att kontakta dig för en avstämning. Om du denna gång inte anses rätt för rollen, så kommer du självklart också att få återkoppling från oss.
Vi vill att vår arbetsplats ska vara en spegling av samhället och eftersträvar mångfald, därför uppmanar vi alla kvalificerade kandidater att söka tjänsten. Välkommen till Anticimex! Så ansöker du
