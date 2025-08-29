Sjuksköterskor till kommunal primärvård
Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Kalmar Visa alla sjuksköterskejobb i Kalmar
2025-08-29
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen i Kalmar
, Västervik
eller i hela Sverige
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Vill du ha ett spännande, lärorikt och meningsfullt arbete?
Nu söker vi sjuksköterskor som vill vara med i omställningen till Nära vård. Kärnan i Nära vård är att förskjuta fokus från organisation till person och relation. Vi ska i än högre grad utgå från patientens individuella förutsättningar, förmågor och behov och bidra till trygghet. Där har du en nyckelroll.
Du är fast vårdkontakt för patienter inom hemsjukvård och/eller patienter som bor på vård- och omsorgsboende. Som fast vårdkontakt utför du hälso- och sjukvårdsinsatser och samordnar vårdens insatser utifrån varje patients behov. Du utför allt från avancerad hemsjukvård till vård i livets slut och läkemedelshantering till såromläggning. Du skapar relationer med patienterna och kan över tid se en patients utveckling och effekten av den vård du ansvarar för.
Du är en del i ett sjukskötersketeam, där ni hjälps åt, bollar tankar och utbyter erfarenheter och kunskaper med varandra. Vi arbetar lösningsfokuserat med frihet under ansvar. Du arbetar både självständigt och i team utifrån patientens behov och möjligheter. Vi arbetar med tvärprofessionella team där flera professioner som undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, biståndshandläggare och enhetschef ingår. Vi samarbetar också med olika vårdgrannar, bland andra habilitering, psykiatrin och hälsocentraler.
Hos oss arbetar du i huvudsak dagtid men det förekommer även kvällspass. Du arbetar som mest var fjärde helg. På kvällar och helger utför tjänstgörande sjuksköterskor hälso- och sjukvårdsinsatser inom hela kommunal primärvård som inte kan vänta. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har flerårig erfarenhet från yrket. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård men det är inte ett krav. Vi ser det som meriterande om du har vidareutbildning exempelvis distriktsköterska, äldre sjuksköterska eller annan inriktning som ger mervärde i verksamheten.
Som person är du strukturerad, har en hög samarbetskompetens och en förmåga att prioritera ditt arbete. Du känner ett stort engagemang och genuint intresse för dina arbetsuppgifter.
Som sjuksköterska har du förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar i din profession samtidigt som du värderar teamarbete högt och är flexibel. Du kan strukturera upp din arbetsdag och prioritera i ditt arbete. Du behöver kunna vara kreativ och anpassa dig efter både situation och person och se möjligheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Välkommen att söka tjänst som sjuksköterska hos oss! Vi tillsätter tjänsterna löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef kommunal primärvård
Madeleine Sjödahl 010-352 45 11 Jobbnummer
9481639