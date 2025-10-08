Sjuksköterskor Till 85h Nima
2025-10-08
Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
På NIMA, neurokirurgins intermediärvårdsavdelning, vårdas neurokirurgiska och neurologiska patienter som är i behov av intermediär eller postoperativ vård. Några exempel på orsaker patienter vårdas för på NIMA är olika hjärntumörer, hjärnblödningar, skalltrauma, ryggtrauma, epilepsikirurgi och vård efter trombektomi. Vårt akuta intag består mestadels av intermediärvårdspatienter som är för sjuka för en vanlig vårdavdelning men inte behöver fullskalig intensivvård. Våra postoperativa patienter är vanligtvis del av en planerad verksamhet och kommer till oss under en kortare period postoperativt.
Tillsammans med skickliga undersköterskor och läkare bildar vi ett vinnande och utvecklande team. Vi har ett gott samarbete med Neurointensiven som ligger på samma våningsplan och vårdavdelningarna för att kunna göra vården så effektiv och säker som möjligt för våra patienter. Vår spetskompetens är avancerad övervakning av kroppens vitala parametrar för att skapa en så bra miljö som möjligt för hjärnan, detta för att minska risken för komplikationer. Vi erbjuder dig en introduktion som är anpassad efter just din bakgrund och erfarenhet som sjuksköterska. Är du nyexaminerad sjuksköterska erbjuder vi dig sju veckors inskolning. Vår utbildningssjuksköterska ansvarar för introdagar som du går under inskolningen eller i nära anslutning till att du börjat ha patienter själv. Hon finns tillgänglig för regelbunden utbildning och utveckling i din arbetsdag.
Dina kvalifikationer och din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska som vill ha ett utmanande och stimulerande arbete. Tycker du om att ha många kollegor omkring dig och jobba i team? Är du en ansvarstagande, motiverad och nyfiken medarbetare som bidrar till en bra arbetsmiljö - då kan du vara rätt för oss! Variationen i arbetet gör att du som söker skall vara flexibel och kunna ställa om till akuta situationer. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Vi välkomnar dig till en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Rotationstjänstgöring tillämpas på avdelningen, detta innebär arbete dag, kväll och natt. På NIMA arbetar vi efter poängmodellen, vilket är en modell för schemaläggning som ger mer möjlighet till återhämning och flexibilitet. Rotationstjänstgöring i kombination med poängmodellen ger en förmånlig sänkning av veckoarbetstiden. Pendling och andra personliga behov kan diskuteras vid schemaläggning. Rekryteringen kommer att ske fortlöpande under annonseringsperioden, så skicka in din ansökan redan idag!
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Jennie Ekblom, 018-611 36 93, jennie.ekblom@akademiska.se
Biträdande avdelningschef Camilla Adner, 018- 611 49 74, camilla.adner@akademiska.se
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
