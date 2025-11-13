Sjuksköterska, vikariat
2025-11-13
Östhammars vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till en härlig arbetsplats i Roslagen!
Vi söker dig som är sjuksköterska och vill ha ett stimulerande och meningsfullt arbete där du får utvecklas tillsammans med kompetenta och hjälpsamma kollegor. Vi erbjuder ett vikariat på heltid under perioden 2026-01-01 till och med 2026-08-31. Möjlighet finns att anpassa tjänstgöringsgraden efter behov och önskemål. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag som sjuksköterska kommer att innebära ett varierat arbete. Det handlar bland annat om att bedöma och hjälpa patienter i telefonrådgivning och chatt men även i det direkta mötet i planerad mottagning, hembesök och arbete med akut sjuka patienter. Vi arbetar aktivt med att förbättra patientflödena genom triagering och bokning till samtliga professioner. Möjlighet till visst distansarbete finns.
Din kompetens
Du som söker är legitimerad sjuksköterska, det är meriterande om du har du erfarenhet från primärvård. Vi söker dig som är positiv, har ett flexibelt arbetssätt och god förmåga att samarbeta med övriga i teamet. Vi lägger stor vikt vid din förmåga och vilja att utveckla verksamheten tillsammans med personalen på vårdcentralen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Östhammars vårdcentral ligger i kuststaden Östhammar. Här finns omkring tusen öar och en rik kulturbygd med flera välbevarade Vallonbruk och herrgårdar. Vi har drygt 6 500 listade patienter och är 30 medarbetare. Vi erbjuder det mesta inom primärvård och på vårdcentralen arbetar alla för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten och verksamheten är du välkommen att kontakta gruppchef Maria Hasselgren på telefon: 072-204 54 19.
Din fackliga representant når du via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.

Publiceringsdatum 2025-11-13

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på din legitimation och övriga intyg som styrker din kompetens och erfarenhet. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Arbetsgivare Region Uppsala
