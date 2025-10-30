Sjuksköterska, vikariat
2025-10-30
Välkommen till en klinik där vi värderar såväl samarbete som intresse för utveckling och tillsammans skapar hög patientsäkerhet och god tillgänglighet.
Rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska har du en helhetssyn på patientens komplexa behov. Du ansvarar för omvårdnad, observation, läkemedel och samarbetsfrågor kring patienter med olika infektionsdiagnoser och varierande omvårdnadsbehov. Vi vill att patienten ska vara delaktig i sin vård. Det innebär att information är en mycket viktig del i ditt arbete. Du tar hand om patienten på bästa sätt utifrån individens behov och beprövad erfarenhet inom medicinsk omvårdnad. Vi arbetar i team med olika professioner och tillsammans med övriga medarbetare arbetar du för ett gott samarbete inom kliniken. Som sjuksköterska leder och fördelar du arbetet i teamet. Våra patienter är ibland mycket svårt sjuka i exempelvis sepsis och kräver omfattande akuta åtgärder från dig och dina kollegor.
Din blivande arbetsplats
Infektionskliniken har sin bas i Jönköping och är länets kunskapscentrum för infektionssjukdomar. Kliniken består av en vårdenhet med 27 vårdplatser, en specialistmottagning samt en omfattande konsult- och rådgivningsverksamhet som bedrivs i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Kliniken kännetecknas av motiverade medarbetare som arbetar teambaserat och gemensamt verkar för ett gott samarbetsklimat. Sammanhållningen är god och vi värderar samarbetsförmåga och intresse för utveckling högt. Kliniken kännetecknas av en prestigelöshet och ett nära och varmt samarbete mellan klinikens olika professioner. Många av våra patienter tycker att våra medarbetares främsta styrkor är gott bemötande, god tillgänglighet för frågor och funderingar samt att man som patient känner sig trygg.Publiceringsdatum2025-10-30Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill bli en av oss på infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Meriterande är ett par års erfarenhet av vårdavdelningsarbete. Har du erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic ser vi det som positivt.
Vårt erbjudande till dig
Som sjuksköterska hos oss på infektionskliniken får du ett stimulerande och omväxlande arbete med högt kollegialt stöd och hög trivsel. Inflytande, delaktighet och arbetsglädje är våra nyckelord. Vi har möjlighet att erbjuda två stycken vikariat på heltid, dag och kväll med tillträde enligt överenskommelse. Du arbetar enligt schema. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i ditt arbete, därför får du en anpassad introduktion med utgångsläge från dina erfarenheter.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta vårdenhetschefer:
Patrik Ingström, 010-24 259 64, patrik.ingstrom@rjl.se
Åsa Hjalmarsson, 010-24 221 26, asa.hjalmarsson@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 14 november 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan! Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
