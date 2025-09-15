Sjuksköterska till stabil vårdcentral
Praktikertjänst AB / Sjuksköterskejobb / Landskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Landskrona
2025-09-15
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Landskrona
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
, Lomma
eller i hela Sverige
Sköterska till Läkargruppen Landskrona
Information om arbetsplatsen
Läkargruppen Landskrona är en stabil och framgångsrik vårdcentral i hjärtat av Landskrona.
Här står kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet i centrum - vi strävar efter att ge våra patienter det allra bästa, samtidigt som vi skapar en arbetsmiljö som vår personal verkligen trivs i.
Vi arbetar i moderna, ljusa lokaler med en lugn och välkomnande atmosfär. Här möts du av en arbetsplats där gemenskap, samarbete och högt i tak är en självklarhet. Hos oss är varje medarbetare en ovärderlig del av teamet, och vi värnar om både personlig och professionell utveckling.
Vår vardag präglas av engagemang, glädje och en familjär stämning där vi känner våra patienter. I dagsläget består vårt sjukskötersketeam av en distriktssköterska och två sjuksköterskor. Då vår ena sjuksköterska valt att gå vidare mot nya utmaningar, söker vi nu en ny sjuksköterska som vill bli en del av vårt engagerade team.
Fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och dietist har sin arbetsplats på vårdcentralen och bidrar till helheten genom att vara en naturlig del av verksamheten. Vår unika arbetsmodell har gjort oss till en uppskattad vårdgivare, vilket bekräftas av både nöjda patienter och medarbetare. Sedan starten 2020 har vi vuxit från 1 300 listade patienter till över 3 600 - och vi fortsätter att växa!Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Som sköterska hos oss kommer du att:
- Utföra sedvanliga sköterskeuppgifter som mottagningssarbete, triagering, hälsokontroller, infusioner, injektioner, vaccinationer och omläggningar.
- Arbeta med patientrådgivning per telefon och via vår digitala app.
- Hjälpa till att bygga broar till kommunen i ärenden som rör patienters vård och omsorg.
- Delta i dagliga korta klinikmöten, där vi diskuterar patientärenden, delar kunskap och håller oss uppdaterade.
- Vara delaktig i vårt engagerade team, där du arbetar nära läkare, andra sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare.
- Delta i arbetet med att utveckla patientflödet för en nära och personcentrerad vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sköterska. Tidigare arbete på vårdcentral är meriterande. Du måste behärska svenska i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi letar efter dig som är varm, engagerad och trygg i din roll som sköterska. Du är prestigelös, flexibel och ser dig själv som en viktig del av ett starkt team.
Övrig information
- Mottagningens öppettider är måndag-fredag kl. 08-17.
- Tjänstgöringsgrad som utgångspunkt 100 %, men kan diskuteras.
- Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansökningar via rekryterare eller angående praktik undanbedes.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att få just dig som kollega!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/634". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Skåne, Läkargruppen Landskrona Kontakt
Camilla Ling Jinnestål 0418-487011 Jobbnummer
9509876