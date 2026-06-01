Maskinbearbetare NC-operatör till Markverkstaden Karlsborg
2026-06-01
Har du några års erfarenhet som NC-Operatör eller Maskinbearbeting? Har du en maskinteknisk utbildning och tycker om att arbeta varierat? Då kan du vara den Maskinbearbetare/NC-operatör som vi söker till Markverkstad Skaraborg med placering i Karlsborg.
Arméstaben Markverkstaden
Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter i en verksamhet under förändring för att bidrar till att göra Sverige och världen lite säkrare! Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både möjlighet att ta eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling. Våra medarbetare är viktiga för oss och här får du goda möjligheter till en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger dig möjlighet att träna på arbetstid, generösa avtal gällande arbetstid och föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Skaraborg är en avdelning inom förbandet Arméstaben och vi har cirka 130 medarbetare. Vi utför främst underhåll på Försvarsmaktens markmateriel samt till del även flyget och flottan. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, renovering reparation, nytillverkning, demontering, och modifiering.
Du kommer tillhöra Markverkstad Skaraborg som bedriver verksamhet i Karlsborg och Såtenäs. Denna tjänst är placerad i Karlsborg ingår i detaljen Maskin/Smide med 16 medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som maskinbearbetare kommer du huvudsakligen att arbeta med maskinbearbetning, tillverkning, reparation, underhåll, ritningsläsning, programmering av NC-maskiner Mazak, främst med inriktning mot svarvning, men även olika förekommande arbeten på försvarsmaktens materiel och materielsystem. Arbetet innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll samt modifiering och ombyggnad utifrån fastställda underlag.
Kvalifikationer
• Lägst avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning verkstadsteknik eller maskinteknik eller annan motsvarande utbildning, eller kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Tidigare erfarenhet av arbete som NC-operatör inom liknande område.
• B-körkortDina personliga egenskaper
Personliga egenskaper som efterfrågas är en god initiativ- och samarbetsförmåga samt att du är trygg i din arbetsroll. Du kan jobba på självständigt och i grupp samt är en problemlösare, noggrann och kan göra nödvändiga prioriteringar. Du behöver ha ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt samtidigt som du är flexibel och lätt kan ställa om i en föränderlig miljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• Erfarenhet och kunskap av verkstadsdrift och materielunderhåll i Försvarsmakten
• Truckkort
• Datorvana
• Erfarenhet av Mazaks styrsystem MazatrolÖvrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Karlsborg
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen Detaljchef Per Kristoffersson 070-882 64 59
Fackliga företrädare
SACO: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-07-31 Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
