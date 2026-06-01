Fysioterapeut till Motoriklab vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus
2026-06-01
Vill du arbeta med högspecialiserad gång- och rörelseanalys för barn, ungdomar och vuxna i en verksamhet med stark koppling till forskning och utveckling? Trivs du i tvärprofessionella team där avancerade bedömningar bidrar till förbättrad diagnostik och behandling? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Du erbjuds
ett utvecklande arbete som innefattar komplexa och utmanande frågeställningar
erfarna och stöttande kollegor där majoriteten har specialistkompetens
goda möjligheter till kompetensutveckling inom din roll som fysioterapeut
ett nära samarbete med andra professioner i tvärprofessionella team.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
Motoriklab tillhör Enheten för högspecialiserad barnmedicin och opererande verksamheter vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.
Tjänsten är inriktad på bedömning av gång- och rörelseförmåga hos barn, ungdomar och ibland vuxna med ortopediska och neurologiska diagnoser. På Motoriklab arbetar idag tre fysioterapeuter/sjukgymnaster och en tekniker.
I nära samarbete med ortopeder, barnneurologer och ortopedingenjörer erbjuder verksamheten högspecialiserade bedömningar av gång och rörelser för patienter från olika delar av vården.
Verksamheten arbetar med att förbättra diagnostik, underlätta val av behandlingsmetoder, utvärdera behandlingsutfall och kvalitetssäkra behandling för patienter med funktionsnedsättningar.
Tjänsten kan komma att kombineras med mottagningsarbete inom våra specialiserade team.
Vi söker dig som
är utvecklingsorienterad och drivs av att utvecklas inom din profession samt bidra till verksamhetens utveckling
har god samarbetsförmåga och arbetar väl tillsammans med andra professioner samt kommunicerar tydligt utifrån mottagare och situation
är självständig och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samt agerar utifrån egen professionell bedömning
är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar samt har ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
legitimation som fysioterapeut eller sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård
erfarenhet av arbete som fysioterapeut eller sjukgymnast med barn, ungdomar och/eller vuxna
Meriterande:
magister- eller masterexamen inom fysioterapi eller medicin
specialistkompetens inom pediatrik, ortopedi eller neurologi
erfarenhet av arbete inom barnsjukvård, habilitering och/eller rehabilitering
kunskap inom biomekanik samt gång- och rörelseanalys
forskarutbildning eller forskningsintresse
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se!
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Sista dag att ansöka är 2026-06-30

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, enheten för högspecialiserad barnmedicin Kontakt
Teamledare Motoriklab
Annica Ericsson annika.ericson@regionstockholm.se 0812370313 Jobbnummer
9938154