Regionutvecklare - social hållbarhet/mänskliga rättigheter
2026-06-01
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision "det goda livet". På koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
VGR:s alla verksamheter ska delta i omställningen till en hållbar framtid utifrån VGR:s hållbarhetsmål . Hållbarhetsavdelningen leder, utvecklar och samordnar ett systematiskt och strategiskt koncernövergripande genomförande av VGR:s hållbarhetsmål. Hållbarhetsavdelningen ingår i koncernstab Regional utveckling och finns på Koncernkontoret.
Nu söker vi en regionutvecklare inom social hållbarhet och mänskliga rättigheter som vill vara med och driva samhällsutveckling med fokus på genomförande av hållbarhetsmålen. Arbetet sker i bred samverkan med VGR:s förvaltningar och bolag, såväl som med relevanta aktörer inom andra regioner, akademi, näringsliv och det civila samhället.
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta på hållbarhetsavdelningen och tillsammans med kollegorna skapa förutsättningar för VGR:s genomförande av hållbarhetsmålen med fokus på målen för social hållbarhet. Det gör du genom att vara med och samordna, stödja och utveckla arbetet tillsammans med regionens förvaltningar och bolag.
Du kommer att
bedriva strategiskt utvecklingsarbete inom social hållbarhet och mänskliga rättigheter
tillsammans med förvaltningar och bolag ta initiativ till att genomföra åtgärder som krävs för att nå mål inom social hållbarhet
genomföra arbete inom mänskliga rättigheter och de olika diskrimineringsområdena med fokus på barnets rättigheter enligt VGR:s barnrättsmodell
bedriva analytiskt arbete, exempelvis genom att bistå i utvecklingsarbete som synliggör omotiverade skillnader
bereda ärenden till politiken då hållbarhetsavdelningen ger stöd till bland annat regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter och hållbarhetsutskott.
Vad kan vi erbjuda dig?
Här får du vara med och driva på samhällsutvecklingen hos en av Sveriges största arbetsgivare, och insyn i vitt skilda verksamheter – allt från opera till operation. Variation, utveckling och lärande är grundparametrar i arbetet. Du får arbeta i en organisation med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet och vi vill - med ödmjukhet - hävda att vi ligger långt fram inom arbetet med hållbarhet/mänskliga rättigheter.
Inom hållbarhetsavdelningen är vi 15 medarbetare som verkligen värdesätter att vara varandras goda arbetsmiljö. Vi strävar efter att ha högt i tak, stötta och hjälpa varandra. Vi prioriterar också att ta en kaffe ihop och hittar på sociala aktiviteter. Välkommen till oss!
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans.
För att lyckas i rollen behöver du:
För att lyckas och trivas i rollen har du stor kunskap om social hållbarhet och mänskliga rättigheter i ett brett perspektiv, engagemang och förmåga att leda och driva processer på strategisk nivå inom området. Du är en person som trivs med växelverkan av att arbeta både tillsammans med andra såväl som självständigt. Du har god samarbetsförmåga och lyhördhet då arbetet innebär kontakter med många olika aktörer, men kan också " sätta ner foten" när det behövs för att komma framåt i arbetet. Arbetet ställer också krav på att du tar initiativ, har en analytisk förmåga och struktur i att hålla ihop aktiviteter och kontakter. Du trivs med att hålla i möten och presentationer och har en god kommunikationsförmåga både skriftligt och muntligt.
Du har:
Högskoleexamen inom för tjänsten relevant område, såsom mänskliga rättigheter och offentlig förvaltning
Flera års arbetslivserfarenhet av strategiskt arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågor
Erfarenhet av att leda och samordna processer inom social hållbarhet
Erfarenhet av arbete med att besvara remisser och yttranden
Erfarenhet av att arbeta med barnets mänskliga rättigheter
Det är meriterande med:
Erfarenhet av arbete i politisk styrd organisation
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.

Publiceringsdatum: 2026-06-01

Övrig information
Intervjuer kommer ske i september.
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/
Om Västra Götalandsregionen
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Västra Götalandsregionen
405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Koncernkontoret, Koncernstab Regional Utveckling, Hållbarhet Jobbnummer
9938137