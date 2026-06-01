Sektionschef till Säkerhetsmaterielverkstaden, Skaraborgs flygflottilj
Försvarsmakten / Chefsjobb / Lidköping Visa alla chefsjobb i Lidköping
2026-06-01
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Lidköping
, Skara
, Grästorp
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Vill du vara med och stärka försvarsmakten genom att leda och utveckla personal samt teknisk verksamhet?
Då är detta en befattning för dig!
Om enheten
Flygverkstaden genomför bakre flygunderhåll på JAS 39 Gripen men även andra flygsystem och består av en Planering & Logistiksektion samt tre verkstäder, Flygplanverkstad, Specialverkstad, Säkerhetsmaterielverkstad.
Säkerhetsmaterielverkstad utför avhjälpande och förebyggande underhåll på flygförarens utrustning, samt packning av fallskärm och underhåll av nödpackar till flygplan Jas 39.
Personalen består av tekniker med behörigheter inom olika områden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sektionschef för Säkerhetsmaterielverkstaden på flygverkstaden Såtenäs kommer du att arbeta med att leda verksamheten inom sektionen/verkstaden tillsammans med flygverkstadens ledning.
Du kommer medverka i utveckling av kompetenser, utrustning, organisation och arbetssätt.
Vidare kommer du svara för målformulering och resultatuppföljning samt leda och utveckla underställd personal tillsammans med ställföreträdande sektionschef. Även att samordna och prioritera resurserna inom sektionen är dina uppgifter.
I ditt arbete ingår även att upprätthålla en god fysisk standard, då tjänsten ställer krav på god fysisk och psykisk förmåga.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
Lägst gymnasial utbildning med godkänt betyg och/eller utbildning, erfarenhet som av arbetsgivaren anser vara likvärdig
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Körkort lägst klass B (manuell)Dina personliga egenskaper
Som person är du målmedveten, strukturerad, lyhörd och har en god samarbetsförmåga.Vi värdesätter stor noggrannhet, högt säkerhetstänkande och god initiativförmåga.
Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag skall vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se
Meriterande
Chefs-/ledarerfarenhet
UL utbildning
Erfarenhet av tidigare arbete inom flygunderhåll
Förmåga att arbeta systematiskt och långsiktigt
Genomförd värnplikt eller Grundläggande Militärutbildning i Sverige
Erfarenhet och kunskap om FörsvarsmaktenÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Arbetsort: Såtenäs.
Sysselsättningsgrad: Heltid Typ av befattning: Civil
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Resor i tjänsten förekommer för såväl arbete som egen utbildning.
Tjänsten ställer krav på god fysisk och psykisk förmåga.
Vill du veta mer om befattningen eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
Alexandra Fast
Johan Birgersson
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O: Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S: Per Gunnarsson
SACO: Ulf Svensson
SEKO: Erling Svensson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 010-82 510 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Urvalsprocessen kommer att påbörjas under augusti månad.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7Varje
dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
530 32 SÅTENÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9938160