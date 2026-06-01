Kemikaliehandläggare för visstidsanställning
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Lidköping Visa alla administratörsjobb i Lidköping
2026-06-01
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Lidköping
, Skara
, Grästorp
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag.
Om enheten
1. Flygunderhållsenheten är den enhet som sköter förebyggande och avhjälpande underhåll på våra Gripenflygplan, samt all den underhållsutrustning som hör till flygplanen. Vi betjänar även den dagliga flygtjänsten med klargöring och beredskapshållning. Våra uppgifter är främst riktade nationellt men även internationella uppdrag kan förekomma. 1. Flygunderhållsenheten består av en enhetsledning, två flygunderhållskompanier, ett flygverkstadskompani samt en tillgänglighetsgrupp.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Kemikaliehandläggare handlägger och samordnar du 1. Flygunderhållsenhetens kemikaliehantering. Bland uppgifterna ingår att föra enhetens kemikalieregister samt upprätta och uppdatera riskbedömningar för enhetens kemikalier. I tjänsten ingår även att företräda enheten i olika typer av samverkansforum inom kemikalieområdet vid förbandet. Befattningen tillhör enhetsledningen och du kommer att ingå i dess arbetslag. I ditt arbete ingår även att upprätthålla en god fysisk standard. Med din anställning i Försvarsmakten följer skyldighet att utbildas och tjänstgöra i såväl nationella som internationella insatser.
KRAV
Kvalifikationer
Godkänd gymnasieexamen
Körkort klass B
Erfarenhet från kemikaliehantering
Personliga egenskaper
Som Kemikaliehandläggare är det viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra och är serviceinriktad. För att lösa dina uppgifter på ett bra sätt behöver du dessutom vara strukturerad, självgående och initiativtagande. Du som söker kommer ingå i en enhet som ser personlig utveckling som en naturlig del i arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Värnplikt eller militär grundutbildning
Militärt förarbevis
Kännedom om FM styrdokument och regelverk
Kännedom om FM kemikaliehantering
Erfarenhet av arbete i FM stödsystem som Microsoft Office, VIDAR och PRIO
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Visstidsanställning enligt Särskild visstidsanställning (SÄVA) som inleds med 6 månaders provanställning (för ej redan anställda i Försvarsmakten).
Typ av befattning: Civil.
Omfattning: 60 %.
Arbetsort: Såtenäs.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta:
Fredrik Andersson, Chef 1. Flygunderhållsenheten, 010 – 827 77 00 eller 072 – 161 94 85.
Daniel Blomqvist, Lokal Flygunderhållschef, 010 – 827 73 68 eller 072 – 161 94 54.
Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O F 7, Patrik Karlsson
Försvarsförbundet OFR/S F 7, Per Gunnarsson
SACO F 7, Ulf Svensson
SEKO F 7, Magnus Krantz
Samtliga nås via växeln tfn 010 – 827 70 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-12. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7Varje
dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Skaraborgs flygflottilj F 7 (visa karta
)
530 32 SÅTENÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Kontakt
Fredrik Andersson +46721619485 Jobbnummer
9938162