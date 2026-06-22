Sjuksköterska till mobilt team BUP
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Kungälv Visa alla sjuksköterskejobb i Kungälv
2026-06-22
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vi söker nu en sjuksköterska till vårt mobila team på BUP!Publiceringsdatum2026-06-22Beskrivning
BUP Affektiv mottagning Kungälv tillhör Verksamhet Psykiatri, Kungälvs sjukhus, och är placerad på Rollsbovägen 58 i Kungälv. Det finns goda förbindelser till Göteborg. Barn- och ungdomspsykiatrin vid Kungälvs sjukhus har en mottagning i Stenungsund och två mottagningar i Kungälv. Förutom den affektiva mottagningen finns en mottagning för patienter med neuropsykiatrisk problematik i Kungälv. Det är till det mobila teamet, som är placerat på den affektiva mottagningen, som vi nu söker en medarbetare.
På mottagningen finns överläkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, sekreterare och enhetschef. Tillgång finns även till logoped och arbetsterapeut, som är anställda på den neuropsykiatriska enheten. Verksamheten kännetecknas av hög kompetens och hög grad av samverkan, samt bedrivs utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv. Förutom olika typer av samtal bedriver vi också gruppverksamhet. Alla yrkesgrupper får kontinuerlig handledning utifrån profession. BUP Affektiv mottagning har akutberedskap på dagtid.
Vi startade upp det mobila teamet hos oss i projektform under hösten 2023 och teamet permanentades 2025. Mobila teamet tar emot patienter i vårt upptagningsområde; Tjörn, Stenungsund, Kungälv och Ale kommuner, som redan är aktuella på någon av de tre BUP-mottagningarna.Dina arbetsuppgifter
Bedömningar och behandlingsinsatser riktade till barn och ungdomar med psykiatrisk problematik, som av olika skäl har svårt att komma till mottagningen eller till skolan, alternativt i ärenden där man ser att en insats i hemmet skulle vara betydelsefull. Det kan t e x handla om att följa upp subakuta patienter eller göra insatser riktade till barn och/eller föräldrar som kan hjälpa till att få barnet till skolan eller till mottagningen på bokat besök. Arbetet sker på uppdrag av någon av BUP-mottagningarna och i samråd med enhetschef men bedrivs självständigt. I arbetet ingår samverkan med vårdgrannar, skola och socialtjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i vårt mobila team inom barn- och ungdomspsykiatrin. Du är en person med driv och engagemang som är van att arbeta självständigt och du är inte rädd för nya utmaningar. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatri och om du har arbetat med barn och unga. Även tidigare erfarenhet av mobilt arbete är meriterande. Då största delen av arbetet kommer att förläggas utanför mottagningen behöver du ha B-körkort. Tjänstebil finns.
Då vi ser det som viktigt att du skall trivas hos oss, lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.Övrig information
Vi begär utdrag ur belastningsregistren på alla som erbjuds anställning inom Verksamhet Psykiatri.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lasarettsgatan 1 (visa karta
)
462 80 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjukhusen i väster, BUP Affektiv mottagning, Kungälv Kontakt
Anders Karlsson, Vårdförbundet vardforbundet.sv@vgregion.se 0722-132424 Jobbnummer
9971721