Sjuksköterska till Kvarnbacken i Linköping
Vardaga AB / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-01-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Det här är ett jobb för dig som är driven, vill utvecklas i din yrkesroll och bidra till hälsa och livskvalitet för de patienterna som bor på Kvarnbacken. Här får du bra arbetstider, arbeta tillsammans med sjuksköterskekollega samt frihet att utforma dina arbetsdagar efter prioritering.
Kvarnbacken är ett särskilt boende placerat i Tannefors och är uppdelat på 3 våningar med 44st patienter. I nuläget är Vardaga ansvarig Vårdgivare på Kvarnbacken och den 1 september tar Norlandia över som vårdgivare ansvaret på Kvarnbacken. I tjänsten ingår det att du får erbjudande att följa med vid avtals övergången med Norlandia. PAS ansvaret över patienterna fördelas mellan 2 sjuksköterskor.
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Bra schema och arbetstider: 07:45-16:15
Hög kvalitet och stöd av tydliga rutiner: Tydliga rutiner, styrdokument, checklistor och kvalitetsledningssystem ger dig ett omfattande stöd i arbetet.
Kompetensutveckling: Du har tillgång till Vardagas interna utbildningsorganisation Lära med en mängd kurser.
Bra ledning och korta beslutsvägar: Din närmsta chef är tillgänglig för stöd och för att diskutera idéer. Boendets sjuksköterskor sitter alltid med i den lokala ledningsgruppen.
Gemenskap och stöd: Du jobbar nära sjuksköterskekollegan, gruppchefer och omvårdnadspersonal.
Förmånsportal med rabatter: Köp till exempel biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra priser.
Om rollen
Du är ansvarig för hälso- och sjukvårdsinsatser till patienterna samt arbetar för att ge livskvalitet. Du ansvarar för att medicinska ordinationer följs. Regelbundet genomför du riskbedömningar och uppföljningar för att säkerställa god kvalitet på Kvarnbacken
Samarbete och stöd
Du ingår i ett team med omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. En viktig roll för dig är att handleda och utbilda omsorgspersonalen så att ni tillsammans ger varje boende ett så gott liv som möjligt. Du arbetar nära omvårdnadspersonalen för att skapa meningsfullhet i vardagen för patienterna. För att skapa trygghet och tydlighet för dig som sjuksköterska finns ett omfattande stöd i form av tydliga rutiner, styrdokument och checklistor. Att förstå de boendes önskemål och se små förändring i deras hälsa och sjukdomstillstånd är många gånger avgörande för korrekta bedömningar och beslut.
Din erfarenhet och kunskap
Du är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen. Våra boende är ofta multisjuka och det kräver att du har både översiktliga kunskaper kring olika sjukdomar och tillstånd samt ett intresse för den åldrande människan. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt.
Vi önskar att du
Du kan arbeta självständigt och kan utforma dina arbetsdagar genom prioritering.
Du är trygg i din roll som sjuksköterska och kan fatta snabba beslut samt föra professionell diskussion med ansvarig läkare.
Tar egna initiativ.
Är van att strukturera och organisera ditt arbete.Publiceringsdatum2026-01-27Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: 260427 Sista dag att ansöka är 260228 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Har du frågor? Kontakta gärna:
Gruppchef: Caroline Sverkersson
Telefon: 0791406477
Mail: Caroline.Sverkersson@vardaga.se
Enhetschef: Anton Allansson
Mail: Anton.Allansson@vardaga.se
Telefon: 0737126655
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Läs mer om oss på www.vardaga.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7124873-1810105". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Stationsgatan 3 (visa karta
)
582 42 LINKÖPING Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
9707606