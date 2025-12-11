Sjuksköterska till kombinationstjänst
2025-12-11
Är du en flexibel person som uppskattar omväxling? Nu söker vi en sjuksköterska till en spännande kombinationstjänst mellan Öron-Näsa-Hals mottagningen och avdelning 5, kärlkirurgen!
Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på ÖNH-mottagningen är dina huvudsakliga ansvarsområden telefonrådgivning, mottagningsarbete, omhändertagande av akuta patienter samt administrativt arbete såsom remisshantering, bevakning av väntelistor, samt bokningar. Som sjuksköterska hos oss arbetar du måndag-fredag dagtid.
På avd 5 vårdas svårt sjuka patienter som kräver en hög övervakningsgrad med mycket medicinteknisk utrustning. I arbetsuppgifterna ingår även att förbereda patienter för operation av exempelvis kroppspulsådern, halspulsådern samt pulsådror. Dessa patienter kommer sedan åter till avdelningen för postoperativ vård. I arbetsuppgifterna ingår också vård av ÖNH-patienter som genomgått sköldkörteloperation, har näsblödningar eller patienter som behöver ha track på grund av luftvägshinder. På båda arbetsplatserna förekommer sårvård.
Som sjuksköterska på avdelning 5 arbetar du dag/kväll/natt/ helg.
Om arbetsplatsen
Tjänsten är en kombinationstjänst där du arbetar växelvis med 5 veckors rotation mellan ÖNH-mottagningen och avdelning 5.
ÖNH-mottagningen har mottagningsverksamhet i Västerås, Köping, Sala och Fagersta. Kliniken har även poliklinisk verksamhet, allergimottagning, operationsplanering och onkologisk verksamhet. I vår klinik ingår även Hörselenheten som är länsövergripande. Här arbetar medicinska sekreterare, sjuksköterskor, undersköterskor samt läkare som tillsammans erbjuder en kvalitativ och professionell vård. Patienterna som kommer till oss är från blandade åldersgrupper och besöker oss på såväl planerade besök som vid akuta tillstånd. Du kommer ingå i en grupp på ca 50 medarbetare varav 12 arbetar som sjuksköterska.
Avdelning 5, som är en egen klinik, har 14 vårdplatser. Dessa är fördelade på kärlkirurgiska patienter, ögonpatienter samt ÖNH-patienter. I vår verksamhet ingår även arteriell och venös avdelningsnära mottagning, avdelningsbunden operationsverksamhet, klinisk forskning och aortascreening.
Du kommer att ha din grundanställning på ÖNH-mottagningen med ett tvåårig förordnande på kombinationstjänsten, möjlighet till förlängning. För denna tjänst ingår ett lönetillägg.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har minst 2 års erfarenhet av akutsjukvård. Vi ser det även som en stor fördel om du har erfarenhet av mottagningsarbete, arbete på avdelning samt erfarenhet av ÖNH samt arbete inom kärlkirurgisk vård.
Vårt arbete styrs av dokument som många gånger är på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Vi arbetar i journalsystemet Cosmic och vi ser det därför som meriterande om du har kunskaper och erfarenhet av systemet.
Vi ser att du är en trygg, stabil person med god självinsikt och hög empatisk förmåga. Du samarbetar bra med andra och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har en god förmåga att strukturera ditt arbete och gör korrekta avvägningar i prioriteringar i varje enskild situation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid, Västerås.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 6 januari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning
