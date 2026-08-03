Regionekonom till Koncernekonomi, Härnösand
Region Västernorrland / Bankjobb / Härnösand Visa alla bankjobb i Härnösand
2026-08-03
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Härnösand
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Vill du arbeta på en arbetsplats där du får vara med och utveckla ekonomistyrningen i en av regionens viktigaste verksamheter? Välkommen till oss!
Koncernekonomi ansvarar för regionens gemensamma processer för planering, budget, prognos, uppföljning och rapportering. I rollen får du arbeta både strategiskt och verksamhetsnära genom att ge ekonomistöd till Regional utveckling, en av regionens två kärnverksamheter. Du samverkar med kollegor inom koncernekonomi, verksamhetscontroller, ekonomer och ekonomidirektör samt har många kontaktytor i regionens verksamheter. Här får du en varierad roll med stor möjlighet att bidra till en hållbar och effektiv ekonomistyrning.
Vi söker en Regionekonom till Koncernekonomi. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde snarast enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som regionekonom arbetar du med regionens gemensamma processer för planering, budget, prognos, uppföljning och rapportering. Du kommer bland annat att:
samordna och utveckla ekonomiprocesser tillsammans med processansvariga, ekonomer och controllers
medverka i arbetet med budget, prognoser, långtidsprognoser och ekonomiska tidplaner
vara objektspecialist och användarstöd inom budget-, prognos- och analysmodulerna i regionens ekonomisystem
utveckla rapporter, registreringsvyer, kodstrukturer och andra beslutsstöd
bidra till utvecklingen av regionens rapportering och BI-lösningar
följa upp investeringar och avskrivningar ur ett koncernperspektiv
tillsammans med ansvarig controller ge kvalificerat ekonomstöd till verksamheterna inom Regional utveckling.
Du blir en viktig länk mellan koncernekonomifunktionen, verksamheternas ekonomer och controllers samt andra funktioner inom planering, uppföljning och beslutsstöd.Kvalifikationer
Vi söker dig somHar en akademisk examen inom ekonomi eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Har flera års relevant erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
Har arbetslivserfarenhet av budget, prognos, uppföljning eller ekonomisk rapportering
Har god systemvana och erfarenhet av arbete i större ekonomisystem
Har goda kunskaper i Microsoft Excel
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om duHar erfarenhet av att arbeta i BI-verktyg
Har arbetat med ekonomistyrning i en större eller politiskt styrd organisation
Har erfarenhet av att arbeta med utveckling av ekonomiprocesser, system eller rapportlösningar
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:186". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Regionledningsförvaltningen Kontakt
Vision
Madeleine Kempe madeleine.kempe@rvn.se +46 611 800 35 Jobbnummer
10019571