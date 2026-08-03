Projektledare för implementering av ekonomisystem
Avaron AB / Datajobb / Eskilstuna Visa alla datajobb i Eskilstuna
2026-08-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Eskilstuna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett viktigt förändringsarbete hos en etablerad aktör inom fastighetsförvaltning och samhällsfastigheter. Verksamheten står inför införandet av ett nytt ekonomisystem som ska ge stöd för redovisning, budget, uppföljning och rapportering i en modern och integrerad lösning.
Rollen är bred och verksamhetsnära. Du ansvarar för att hålla ihop införandet från planering till överlämning, med fokus på att lösningen fungerar tillsammans med andra centrala system som lön, fastighetssystem, underhållsplanering och beslutsstöd. Det finns också särskilda behov inom moms, automatisk leverantörsfakturahantering och anläggningsregister.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill driva ett affärskritiskt systemskifte och påverka både arbetssätt, integrationer och kvalitet i en komplex systemmiljö.
ArbetsuppgifterDu planerar, leder och följer upp införandet av ett nytt ekonomisystem med ansvar för omfattning, mål, framdrift och kvalitet.
Du tar fram och förvaltar projektplan med milstolpar, resurser och prioriteringar.
Du samordnar interna och externa resurser och skapar tydlighet mellan verksamhet, IT och systemleverantör.
Du rapporterar status, risker och avvikelser till styrgrupp och driver projektet framåt utifrån beslutad målbild.
Du arbetar nära systemleverantören i utformning och implementation av lösningen, med fokus på att använda standardfunktionalitet där det är möjligt.
Du identifierar integrationsbehov, driver kravdialog och säkerställer planering och kvalitet i datamigrering.
Du leder testarbete inom system-, integrations- och användartester och säkerställer att verksamhetskritiska processer fungerar end-to-end.
Du planerar driftsättning, stöttar en kontrollerad övergång till nytt system och ser till att lösningen fungerar stabilt efter införandet.
Du ansvarar för överlämning till förvaltningsorganisationen och följer upp att projektet levererar avsedd nytta.
KravErfarenhet av att planera, leda och följa upp införande av ekonomisystem.
God kunskap om ekonomisystem som finns på marknaden och hur dessa kan integrera med andra system, exempelvis fastighetssystem, lönesystem och beslutsstöd.
God förståelse för grundläggande IT-terminologi, till exempel integrationer, datamodeller och API:er, samt förmåga att föra en kravdialog med systemleverantörer och IT-resurser.
Förmåga att sätta dig in i och arbeta i olika projektmodeller.
Du arbetar strukturerat och har förmåga att skapa ordning i ett komplext införandeprojekt.
MeriterandeErfarenhet av projektledning vid införande av ekonomisystem inom fastighetsbranschen.
Erfarenhet av ekonomisystem som Unit4, Visma Control, Microsoft Dynamics eller liknande.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8161621-2127803". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Eskilstuna Järnvägsstation (visa karta
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632 20 ESKILSTUNA Jobbnummer
10019579