Sjuksköterska till Hamrånge hemsjukvård
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-02-13
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta nära människor och natur och samtidigt göra verklig skillnad varje dag för våra patienter. Nu söker vi en engagerad och trygg sjuksköterska som vill bli en viktig del av vår verksamhet i glesbygd.
Hos oss arbetar du med hemsjukvård och möter patienterna där de känner sig som tryggast, i sina egna hem. Många av våra patienter har inte möjlighet att själva ta sig till sjukhus eller vårdcentral och är därför i behov av kvalificerad vård i hemmet. Din insats blir avgörande för att de ska få den vård och omsorg de behöver.
Som sjuksköterska hos oss har du en central och självständig roll med varierande arbetsuppgifter. Du möter patienter i olika åldrar och livssituationer, arbetar med stort eget ansvar och har goda möjligheter att påverka både arbetssätt och verksamhetens utveckling.
Arbetet innebär både medicinska insatser och ett nära stöd till patienter och deras anhöriga. Du samarbetar med läkare på den hälsocentral där patienten är listad samt med hemtjänstutförare för att skapa en trygg och sammanhållen vård. Vårt gemensamma mål är att ge patienten förutsättningar att bo kvar hemma på ett tryggt, säkert och värdigt sätt.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
* Utföra hälso- och sjukvårdsinsatser i patientens hem
* Vara omvårdnadsansvarig och göra medicinska bedömningar
* Arbeta i team med fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare
* Planera och följa upp hembesök
* Handleda och delegera till omvårdnadspersonal samt studenter
* Dokumentera i Treserva och andra verksamhetssystem
* Arbeta förebyggande och hälsofrämjande
* Delta i konsultverksamhet kvällar och helger
Vi ser fram emot att välkomna just dig till Hamrånge hemsjukvård och vårt team!
Tjänsten är förlagd till största delen av arbete på dagtid men i schemat ingår det kväll- och helgtjänstgöring. Du kommer då att arbeta i vår konsultverksamhet som innefattar kommunens vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård och service och gruppbostäder inom LSS och socialpsykiatri.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.Kvalifikationer
Du är en trygg och strukturerad sjuksköterska med ett genuint engagemang för patientnära arbete. I rollen har du en central och betydelsefull funktion för våra inskrivna patienter inom hemsjukvården. Du arbetar självständigt med stort ansvar och samtidigt i nära samarbete med andra professioner i team för att skapa en trygg och sammanhållen vård.
* Legitimerad sjuksköterska
* Minst två års erfarenhet som sjuksköterska
* Har B-körkort och körvana av bil
* Har dokumentationsvana
* Goda kunskaper i det svenska språket i tal, skrift och läsförståelse
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård. Kunskap i verksamhetssystemet Treserva, som är vårt dokumentationssystem, är också en fördel.
För att lyckas i rollen är du:
* Trygg i din roll som sjuksköterska
* Flexibel och kan snabbt ställa om och ta beslut utifrån patienten och dess behov
* Initiativtagande och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir utförda
* Är strukturerad, duktig på att planera
* Kan prioritera och är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat
* God kommunikativ förmåga och anpassar ditt språk utifrån mottagaren
Dokumentationen sker i Treserva, planering sker i TES. Lifecare används som kommunikation mellan vårdgivare.
Varmt välkommen med din ansökan till oss
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård Kontakt
Enhetschef HSL Norr
Ida Koivumäki ida.koivumaki@gavle.se 026-17 97 16 Jobbnummer
9741229