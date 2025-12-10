Sjuksköterska till 101B
2025-12-10
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Onkologavdelning 101 B är en slutenvårdsavdelning med vård som utförs dygnet runt årets alla dagar. Här behandlas patienter med olika typer av tumörsjukdomar och vanliga diagnoser är bröstcancer, huvud- och halstumörer, sarkom samt cancer i mag- och tarmkanalen.
Till avdelningen kommer patienter när deras utredning, behandling eller sjukdom kräver inneliggande vård. Det kan gälla behandlingar i form av cytostatika/antikroppsbehandling och olika strålbehandlingar eller att patienterna har exempelvis infektioner eller smärt- och nutritionsproblem. Vi har både akut och elektivt intag och vårdtiderna för våra patienter skiljer sig från någon dag upp till flera veckor. Vi har ett tätt samarbete med övriga avdelningar/mottagningar inom vårt verksamhetsområde.
Vår verksamhet är i ständig utveckling, både inom den medicinska vården men också i vårt arbetssätt på avdelningen. Vi gillar att utvecklas och ständigt förbättras! Vi arbetar långsiktigt med hälsofrämjande åtgärder på vår arbetsplats och är stolta över att vi har uppmärksammats för detta och till och med fått pris för årets hälsofrämjande arbetsplats 2021.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska på onkologen är du en viktig del i den högspecialiserade vården kring patienterna. Tillsammans med en undersköterska ansvarar du för ett vårdlag där du får fokusera på sjuksköterskeuppgifterna. Vi är en teknikintensiv avdelning och du får utföra allt från sedvanliga sjuksköterskeuppgifter till mer högspecialiserade arbetsuppgifter såsom handhava centrala infarter, infektionsbehandlingar, cellgifter, smärtpumpar m.m.
Du har ett nära samarbete med läkargruppen och övriga professioner som ingår i teamet kring patienten. Hos oss har du goda möjligheter till utveckling i din yrkesroll, oavsett om du är ny eller erfaren sjuksköterska.
På avdelningen har vi en utbildningssjuksköterska som stöttar dig i din kompetensutveckling. Dessutom har vi en utskrivningskoordinator vars uppdrag är att ha det övergripande ansvaret i utskrivningsprocessen och samordna denna vilket ger dig mer tid med patienterna.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Meriterande är om du har erfarenhet inom onkologi eller hematologi men är inget krav.
Din kompetens
Som person är du trygg och behåller lugnet samt fokuset oavsett situationen. Du ser möjligheter och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du tar initiativ och planerar, organiserar samt prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du tycker att det är kul att samarbeta tätt med dina kollegor och eftersträvar en positiv stämning i arbetsgruppen. Vidare sätter du alltid patienten i fokus och ser helhetsbilden kring denne. Du tänker strategiskt, långsiktigt och har ett brett perspektiv.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg. Möjlighet för rotation till natt finns efter konversation med chef.
Dessutom erbjuder vi:
• Individanpassad introduktion ut efter tidigare erfarenheter.
• Täta avstämningar med närmaste chef och utbildningssjuksköterska.
• Du som är ny i rollen som sjuksköterska erbjuds klinisk handledning med erfaren kollega.
• Vidare utbildning inom vårt kompetensutvecklingsprogram, cancervårdsakademin, under ett år.
• Efter cancervårdsakademin finns möjligheter att söka till betald specialistutbildning.
• Vi har en hög utbildnings frekvens inom sjukdomslära, omvårdnad samt behandlingar
• Patientfria dagar för arbete med ansvarsområde samt relevanta utbildningar inom ditt ansvarsområde
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Julia Larsson, 018-617 37 60
Facklig representant nås via växeln, 018- 611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
