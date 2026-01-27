Sjuksköterska sökes
Borgstena Gård AB / Sjuksköterskejobb / Borås
2026-01-27
Borgstena Gård är ett korttidsboende för personer från 35 - 65 år med neurologisk funktionsnedsättning. Vi har 12 platser och är en tillståndspliktig verksamhet.
Just nu söker vi en sjuksköterska som skall ingå i vårt team tillsammans med övriga personal, såsom bla vårdbiträden/undersköterskor och arbetsterapeut.
I ditt uppdrag som sjuksköterska arbetar du utifrån våra gäster, deras hälsa och övriga situation samt HSL lagstiftningen.
I arbetet ingår att du förebygger sjukdomar och ohälsa utifrån personens möjlighet och behov.
Vi ser gärna att du är flexibel, lösningsfokuserad och positiv i ditt möte med andra människor.
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: elisabeth.mila@borgstenagard.se
Detta är ett heltidsjobb.
Borgstena Gård AB (org.nr 559474-3360), http://www.borgstenagard.se
513 70 BORGSTENA
För detta jobb krävs körkort.
