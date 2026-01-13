Sjuksköterska, resurs
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Hemsjukvården i Motala Kommun består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor och rehabassistenter. Vi jobbar teambaserat tillsammans med äldreomsorg, LSS-verksamhet och dagligverksamhet för våra medborgares bästa.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Ditt arbete består av både planerade och akuta insatser. Du gör medicinska bedömningar, utför behandlingar samt ansvarar för omvårdnadsåtgärder. En viktig del av rollen är även att vara ett stöd för omvårdnadspersonalen ute i verksamheterna du handleder, vägleder och delegerar vid behov för att säkerställa trygg och säker vård. Dokumentera enligt gällande riktlinjer.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad sjuksköterska
* har B-körkort
Erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård är meriterande men inget krav.
Som person är du:
* trygg i din yrkesroll och trivs med självständigt arbete
* har god förmåga att göra medicinska bedömningar
* har ett lugnt och professionellt bemötande
* trivs med omväxling, teamarbete och att stötta andra yrkesroller
* kommunikativ och lösningsorienterad
* har ett intresse för utveckling och kvalitet
Vi erbjuder ett nära samarbete med engagerade och kunniga kollegor med varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
