Sjuksköterska LSS
2025-08-26
Vill du vara med och göra skillnad varje dag?
Hjo kommun söker nu en engagerad sjuksköterska inom området LSS. Hos oss får du möjlighet att kombinera ett meningsfullt yrkesliv med fördelarna av att arbeta i en naturskön småstadsmiljö.
Vi erbjuder en arbetsplats där gemenskap och utveckling är i fokus - här är du en viktig del av att skapa trygghet och välmående för våra medborgare.
I Hjo kommun strävar vi efter att ge våra cirka 9 300 invånare en värdefull vardag. Vår verksamhet genomsyras av vår värdegrund - Det goda mötet - som kännetecknas av ett öppet och välkomnande förhållningssätt. Här arbetar vi tillsammans för att vården och omsorgen ska vara mänsklig, nära och trygg med fokus på dem vi är till för. Vi strävar efter att välfärdsteknik ska ge ökad självständighet och trygghet för våra vårdtagare.
Vår arbetsplats är belägen i hjärtat av Hjo, där du kan njuta av närheten till Vätterns strand, den charmiga stadsparken och vår unika trästadsmiljö. Med korta avstånd och lättillgängliga cykelvägar kan du kombinera arbete med friskvård och en aktiv fritid. Här får du en arbetsplats med trygga erfarna kollegor och ett nära ledarskap.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att göra skillnad - både för dina patienter och för våra verksamheter. Som sjuksköterska inom LSS hos oss arbetar du med hälso- och sjukvårdsinsatser för personer inom:
• Gruppbostäder
• Eget boende med personalstöd via baslägenhet
Du jobbar i team med arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal, samt har nära samarbete med övriga sjuksköterskor på hemsjukvården, där du även har ditt kontor.Publiceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med giltig legitimation. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du lägger vikt vid en god samverkan för vårdtagarens bästa. Arbetet kräver förflyttning över hela kommunen och därför krävs giltigt B-körkort. Du behöver vara flexibel i ditt förhållningsätt och ha förmågan att själv strukturera det dagliga arbetet med övriga professioner och individen i åtanke. Detta är en patientgrupp med varierande behov och vi lägger därför särskild vikt vid pedagogisk förmåga.
Övrig information:
Rekrytering sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan annonseringstiden löpt ut.
Vi tar gärna emot samtal från kandidater, men undanber oss övrig form av kontakt avseendes marknadsföring eller rekryteringsstöd kopplat till denna annons. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hjo kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Är du nyfiken på hur det är att leva och bo i Hjo kan du läsa mer på livet i Skaraborg Hjo (https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/hjo)
. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjo kommun
(org.nr 212000-1728) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten
Lydia Hellgren Lidé lydia.lide@hjo.se 050335419 Jobbnummer
