Sjuksköterska Hälsomottagningen
2026-02-13
Hälsomottagningen tillhör omsorgs- och socialförvaltningen, som är en av våra sex förvaltningar i Lidingö stad. Här arbetar cirka 800 engagerade medarbetare med att stötta Lidingöbor genom livets alla skeden. Vi finns till för att skapa trygghet och möjligheter oavsett om det gäller äldreomsorg, socialpsykiatri, stöd till personer med funktionsnedsättning eller individ- och familjeomsorg. Med erfarenhet, samarbete och nyfikenhet möter vi varje individ utifrån deras behov och skapar trygghet och möjligheter, både idag och för framtiden.
Det är nu dags för en av våra omtyckta sjuksköterskor att gå i pension. Så vi söker en ny engagerad sjuksköterska som delar vårt intresse för att stötta och hjälpa personer inom LSS och socialpsykiatrin. Vi arbetar måndag-fredag mellan klockan 7.30-16.
Hälsomottagningen ansvarar för hälso-och sjukvården för personer med funktionsnedsättning i gruppbostad, daglig verksamhet samt socialpsykiatri upp till sjuksköterskenivå i Lidingö stad.
Som sjuksköterska på Hälsomottagningen får du ett omväxlande och självständigt arbete där du planerar din dag utifrån både akuta och planerade insatser för våra patienter.
Som sjuksköterska i denna tjänst ingår du i ett multiprofessionellt team där du samarbetar nära med rehabpersonal, verksamhetschef, enhetschefer, omvårdnadspersonal. Du har också vid behov nära samverkan med vårdcentraler och regionens specialistkliniker. Du deltar även vid samordnade individuella planeringar (SIP) och vårdplaneringar. Vi arbetar aktivt för att bibehålla självständigheten hos patienterna.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat läkemedelshantering, prevention, medicinska bedömningar, provtagning, stödjande och motiverande samtal, dokumentation enligt HSL, delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser till omvårdnadspersonal samt kvalitetsarbete. Flera av patienterna har behov av både socialpsykiatriska och somatiska insatser.
Vi erbjuder dig som börjar hos oss en individanpassad introduktion tillsammans med erfarna kollegor. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst ett års erfarenhet inom yrket. Vi ser det som meriterande om du är specialistsjuksköterska inom psykiatri, distriktssköterska eller har annan specialistutbildning som arbetsgivaren finner relevant.
Arbetet innebär dokumentation och kommunikation med patienter och anhöriga vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt har god datorvana. Det är också ett krav att du har B-körkort.
För att passa i rollen bör du ha ett genuint intresse för människor och för den målgrupp vi arbetar med. Du trivs i förändringar och kan snabbt ändra ditt arbetssätt utifrån ändrade omständigheter. Du är lyhörd för andras idéer och kan ge konstruktiv feedback samt har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och kan anpassa sättet du förmedlar budskap.
Som sjuksköterska kommer du ha en arbetsledande roll och du behöver därmed kunna leda, motivera och samordna grupper på ett effektivt sätt. Vidare strukturerar, planerar och prioriterar du arbetet. Du ska kunna lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt samt väga samman komplex information och visa omdömen vid uttalanden, agerande och beslut. Viktigast av allt är att du vill bidra till ett gott arbetsklimat och utveckling av vår verksamhet.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad bron till framtiden.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
