Sjuksköterska/ distriktssköterska
Bra Liv Tranås vårdcentral
En av våra kollegor har valt att gå vidare på nya äventyr och en annan studerar. Vi söker därför två nya kollegor till vårt härliga team. Är du sjuksköterska eller distriktssköterska som längtar efter att få komma till en nytänkande och lösningsorienterad verksamhet? Då är du välkommen att söka tjänsterna hos oss på Tranås vårdcentral!
Rollen som sjuksköterska/ distriktssköterska
Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete med bland annat telefonrådgivning, bokningsteam och distriktssköterskemottagning. Vi är öppna för att ta tillvara dina kunskaper och önskemål. Viss tjänstgöring på kvällar och helger förekommer på Närakuten i Eksjö.
Din blivande arbetsplats
Tranås vårdcentral är en av vårdcentralerna inom Vårdcentralerna Bra Liv som utgör den regionsdrivna primärvården i Region Jönköpings län. Vår målsättning är "En bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet.
Det finns många skäl att välja Vårdcentralerna Bra Liv - både som medarbetare och patient. Tranås vårdcentral har för närvarande cirka 15 700 listade patienter och personalgruppen består av ett 60-tal medarbetare med hög kompetens inom olika vårdprofessioner. Vårt arbete bygger på tanken om patientens delaktighet och förtroende.
Hos oss på Tranås vårdcentral värnar vi om ett bra samarbete och en god arbetsmiljö i vår strävan att alltid skapa bättre vård och hälsa för alla våra patienter - vår arbetsmiljö ska präglas av engagemang, öppen dialog och arbetsglädje, där vi värnar om balansen mellan arbete och fritid. Vi vill alltid utvecklas och bli bättre och ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar till nya idéer och förbättringsförslag, kompetensutveckling och kreativa lösningar!

Profil
Vi söker dig, en sjuksköterska eller distriktssköterska som vill vara med och ytterligare utveckla och förstärka vår vårdcentral. Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av primärvård. Du har ett genuint intresse för människor och sätter patienten i fokus. Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett gott bemötande för att ge patienten bästa möjliga vård.
Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat då du har initiativförmåga, är flexibel och har ansvarskänsla. Du kommer att bli en del av ett härligt team där vi tillsammans arbetar för en trivsam arbetsmiljö och gör det bästa möjliga för patienten.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
På vårdcentralen arbetar vi teambaserat, där alla professioner bidrar till en god vård.
Vi erbjuder dig nu en tillsvidaretjänst på 100% med tillträde enligt överenskommelse eller ett vikariat på 100% heltid på ett år med möjlighet till förlängning.
Som sjuksköterska eller distriktssköterska hos oss får du alltid en individuellt anpassad och gedigen introduktion i vårt arbetssätt under de första veckorna, oavsett tidigare erfarenhet. För att säkra kvaliteten håller vi kontinuerlig utbildning för våra anställda. Vi erbjuder även individuellt schema som är anpassat till verksamheten.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor kring tjänsterna vänligen kontakta
vårdenhetschef Helen Frid,
telefon: 010-243 96 83
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 3 december, urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
