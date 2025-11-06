Sjuksköterska/Distriktssköterska
Tranemo kommun / Sjuksköterskejobb / Tranemo Visa alla sjuksköterskejobb i Tranemo
2025-11-06
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som sjuksköterska inom den kommunala primärvården. Huvuduppgiften är att genomföra hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter inskrivna i kommunal primärvård.
För oss är det viktigt med ett nära teamsamarbete mellan de olika yrkeskategorierna sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi har ett nära samarbete med primärvårdens läkare som ansvarar för patienter både på vård och omsorgsboende och i ordinärt boende.
Vården flyttar hem och där finns vi och jobbar med avancerad hälso- och sjukvårdsinsatser.
Vi söker en sjuksköterska till vård- och omsorgsboende i Dalstorp.
Vi söker en sjuksköterska till hemsjukvård i Tranemo Kommun.
Specificera i ansökan vilken tjänst du söker.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du några års erfarenhet inom yrket ser vi det som meriterande.
Du har god samarbetsförmåga, är trygg i att arbeta självständigt och har en flexibel inställning till arbetsuppgifter och förändringar. Du är nyfiken på framtidens hälso- och sjukvård och vill vara med och utveckla arbetet med nära vård.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser dig som en viktig del av vårt team.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Du får en introduktion som anpassas efter dina behov, och du kommer att arbeta tillsammans med erfarna och stöttande kollegor.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288249". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo kommun
(org.nr 212000-1462) Arbetsplats
Tranemo Kommun Kontakt
Enhetschef
Sara Davidsson sara.davidsson@tranemo.se 0325-576373 Jobbnummer
9592329