Sjuksköterska, dag/kväll
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2026-06-12
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Välkommen till ortopedavdelningen!
Ortopedavdelningen på Visby Lasarett består av 15 vårdplatser, fördelade på två vårdlag. Hos oss är det både akut ortopedi och planerade operationer. Vi arbetar i team med sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare. Dagtid måndag till fredag har vi även en erfaren sjuksköterska som koordinator. Koordinatorn hjälper till med samordning, är kunskapsstöd och finns tillgänglig för alla på avdelningen i det daglig arbetet. Så om du vill arbeta med välfungerande team och engagerade kollegor så har du kommit rätt.
Vi arbetar med ständiga förbättringar och vill hela tiden bli bättre. För oss är det viktigt att både personal och patienter trivs. Ortopedkliniken, som ortopedavdelningen är en del av, arbetar efter mottot "Gotlands verksamhet ortopedi ska erbjuda patienter ortopedisk vård av god kvalitet utifrån befolkningens behov. Detta gör vi genom gott medarbetarskap och samarbete över gränserna."
Vill du veta mer om vår verksamhet? Gå in och kika på vårt Instagramkonto @ortopedenvisby.Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
I rollen ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på en ortopedavdelning. Du arbetar i vårdlag tillsammans med undersköterskor. Vi arbetar även i team tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. Vid behov även med andra professioner såsom dietist, kurator, farmaceut med flera.
Vi lägger stor vikt vid ansvarsområden och ser dem som en naturlig del i att förbättra verksamheten i små och stora frågor. Du kommer därför att tilldelas ett ansvarsområde efter sex månader på arbetsplatsen. Tillika ingår handledande av sjuksköterskestudenter som regelbundet kommer till arbetsplatsen, vilket ställer krav på minst ett års erfarenhet som sjuksköterska.
Du kommer att arbeta varierande dag och kväll samt varannan helg.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska, vi ser det meriterande med tidigare erfarenhet av akutsjukvård.
Du är ny eller erfaren legitimerad sjuksköterska med en personlig mognad som vi anser är en god grund för arbete med människor i akutsjukvård. Nyfikenhet och viljan att utvecklas är en drivkraft och du ser dig aldrig som fullärd.
Du är relationsskapande och tycker det är viktigt att skapa goda relationer till patienter, närstående och kollegor. Din samarbetsförmåga är god och du uppskattar att vara en del av en helhet. Flexibilitet och förmåga att ställa om är en förutsättning i en verksamhet där det kan svänga snabbt. Du har lätt för problemlösning och är en naturlig arbetsledare.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Urval sker löpande under ansökningsperioden.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
S.t Göransgatan 5 (visa karta
)
621 55 VISBY Arbetsplats
Ortopedi, slutenvård Kontakt
Enhetschef
Henrik Bernhardsson 0708-301423 Jobbnummer
9960537