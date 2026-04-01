Sjuksköterska, dag/kväll
Region Gotland / Sjuksköterskejobb / Gotland Visa alla sjuksköterskejobb i Gotland
2026-04-01
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Ortopedavdelningen
Välkommen till ortopedavdelningen!
Ortopedavdelningen på Visby Lasarett består av 15 vårdplatser, fördelade på två vårdlag.
Hos oss är det både akut ortopedi och planerade operationer. Vi arbetar i team med sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare. Dagtid måndag - fredag har vi även en erfaren sjuksköterska som koordinator. Koordinatorn hjälper till med samordning, är kunskapsstöd och finns tillgänglig för alla på avdelningen i det daglig arbetet. Så om du vill arbeta med välfungerande team och engagerade kollegor så har du kommit rätt.
Vi arbetar med ständiga förbättringar och vill hela tiden bli bättre. För oss är det viktigt att både personal och patienter trivs. Ortopedkliniken, som ortopedavdelningen är en del, av arbetar efter mottot: "Gotlands verksamhet ortopedi skall erbjuda patienter ortopedisk vård av god kvalitet utifrån befolkningens behov. Detta gör vi genom gott medarbetarskap och samarbete över gränserna."
Vill du veta mer om vår verksamhet? Gå in och kika på vårt Instagramkonto @ortopedenvisby.
I rollen ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på en ortopedavdelning. Du arbetar i vårdlag tillsammans med undersköterskor. Vi jobbar även i team tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. Vid behov även med andra professioner såsom dietist, kurator, farmaceut med flera.
Vi lägger stor vikt vid ansvarsområden och ser dem som en naturlig del i att förbättra verksamheten i små och stora frågor. Du kommer därför att tilldelas ett ansvarsområde efter sex månader på arbetsplatsen. Tillika ingår handledande av sjuksköterskestudenter som regelbundet kommer till arbetsplatsen, vilket ställer krav på minst ett års erfarenhet som sjuksköterska.
Du kommer att arbeta varierande dag och kväll samt varannan helg.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska, vi ser det meriterande med tidigare erfarenhet av akutsjukvård.
Du är ny eller erfaren legitimerad sjuksköterska med en personlig mognad som vi anser är en god grund för arbete med människor i akutsjukvård. Nyfikenhet och viljan att utvecklas är en drivkraft och du ser dig aldrig som fullärd.
Du är relationsskapande och tycker det är viktigt att skapa goda relationer till patienter, närstående och kollegor. Din samarbetsförmåga är god och du uppskattar att vara en del av en helhet. Flexibilitet och förmåga att ställa om är en förutsättning i en verksamhet där det kan svänga snabbt. Du har lätt för problemlösning och är en naturlig arbetsledare.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Urval sker löpande under ansökningsperioden.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/413". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Ortopedi, slutenvård Kontakt
Henrik Bernhardsson, enhetschef 0708-301423 Jobbnummer
9831603